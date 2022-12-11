JKF女郎安希。（JKF提供）

圤智雨。（摘自臉書）

AV 導演圤智雨（本名郭震宇）日前在IG發文「為什麼JKF女郎總出事」，剖析JKF女郎因加入的門檻低，加上女郎們偏蠢，並表示「真要講的話還有八成的JKF女郎的負面新聞還未爆發出新聞，你們現在看到的出事女生們只不過是冰山一角」，並說還有7大未爆事件，包括重複包養、當某當紅網紅的小三、不雅片又外流、詐騙、仙人又跳、毒品相關及教唆打人等；JKF今（11日）發聲明要求圤智雨撤文，並公開道歉，否則將進行法律追訴。

JKF擁有旗下上千位JKF女郎，打造多位JKF女郎創造千萬流量，旗下當紅的人氣JKF女郎雪碧、安希、啾啾均在網路上具有超高聲量；今大動作發出聲明，表示圤智雨已嚴重損毀品牌名譽，郭先生為了私利及聲量無故發起仇恨對立爭端，本公司律師團要為旗下JKF女郎護航討回公道，針對任何侵害JKF名譽行為絕不寬貸並喊話圤智雨先生（本名：郭震宇），不要再浪費社會大眾的媒體資源，之後法院見。

JKF聲明稿。（JKF提供）

本公司雷麒科技有限公司為 JKF 品牌代理商，為維護旗下 JKF 女郎之聲譽，特此聲明如下：

邇來 AV 導演圤智雨先生（本名：郭震宇）無端於社群媒體上公然張貼爭議性發文，惡意羞辱 JKF 女郎，已然傷害 JKF 品牌與 JKF 女郎聲譽。而郭先生以此種言論無端攻擊他人之舉，顯係蓄意以傷害他人之方式炒 作議題以製造自身聲量，不僅無助整體產業發展，更導致社會仇恨與對立。

為此，本公司在此嚴正聲明，請圤智雨先生（本名：郭震宇）立即將撤下所有惡意攻擊 JKF 品牌或 JKF 女郎之貼文，並對此一惡性行為對 JKF 公開道歉，且保證日後不再有類似行為。而針對圤智雨先生（本名：郭震宇）前開脫序行為，本公司亦已委請天晴和永國際商務法律事務所蔣昕佑律師著手對其進行法律追訴，絕不寬貸。

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