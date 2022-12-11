味全龍球星拿莫・伊漾連續2年來關懷盃，今年更是首度擔任棒球教室講師，剛開始上課時小球員很不受控讓他有些嚇到，「但後來找對方法就可以了。」他坦言，自己的課程都是隨機應變，還從「棒球教室」變成「舞蹈教室」，他也與小朋友一起跳舞，「其實表演跟打球一樣，敢秀的心態對比賽也是很有動力。」

拿莫在國中前參加過很多次關懷盃，最期待的就是看到職棒球員，這也是他印象最深刻的部分，如果那年教練沒有報名關懷盃都會覺得很失望。去年他則是首次以球星身分參與、擔任監場，今年則是當棒球教室講師。

小朋友見到他就希望拿莫可以跳舞，但他開玩笑說：「可是今天沒有下雨我不會跳。」還有人問他為什麼會跟張政禹撐在地上，讓他一度不知道如何回答，「我就說我們是在玩。但他們回我：『為什麼比賽可以玩？』我說比賽就是很開心的玩，結果他們都回頭看自己教練。」

除了教打擊、跑壘，拿莫還開起舞蹈課，點名小球員上前跳舞，他認為球員比賽必須要頂住外界目光的壓力，敢秀也是讓自己抗壓力成長，讓比賽更有動力，「身為球員不能害羞，不害羞是最重要的。」

拿莫昨天因為有活動必須回台北參加，但他一結束行程後又立刻搭機回到台東，昨天就有很多小球員在問「拿莫什麼時候要來？」聽到這個他直呼感動，「能成為小朋友喜歡的球員很欣慰。」

秋訓時拿莫也開始認真練外野，「現在越來越像個外野手。」他透露，練了一陣子後「火哥」張建銘跟他說守備有像但打擊也要像喔，「我那時候還不知道外野手打擊時要怎樣，後來對台鋼打得不錯，火哥就有說越來越像了。」

轉換守位拿莫不喊苦，反而覺得每次練習都很有新鮮感，秋訓時他也針對今年打擊缺點做調整，「其實葉總跟我說我沒什麼問題，只是節奏不對。我就都是保持從零開始的感覺，心態很重要。」

未來可能成為龍隊內、外野工具人，若是未來中職也有設立「工具人獎」，拿莫希望能夠有機會競爭獎項，「我可以試看看成為工具人，其實這個角色很重要。」自己也會時刻保持競爭心態，對自己十分有信心。