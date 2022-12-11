德國《法蘭克福評論報》（FR）報導，在歐洲和日本生產的所有藥品中，約70％含有來自中國的有效成分，如布洛芬（Ibuprofen）或乙醯胺酚（Acetaminophen）。中國防疫政策擾亂了供應鏈，加上冬季來臨，導致德國藥品供不應求，目前有301份關於供應短缺的報告，其中以兒童退燒藥、咳嗽藥、抗高血壓藥和乳腺癌藥的情況最為突出。

報導指出，過去20年間，藥品有效成分的生產，特別是非專利藥的生產已經越來越多地從歐洲轉移到亞洲。2000年，大約2／3的仿製藥有效成分仍在歐洲生產，1／3在亞洲生產。但根據行業聯合會Pro Generika委託諮詢公司進行的一項調查，目前2／3的有效成分現在來自中國或印度等國家，比例已經逆轉。

研究報告對2020年560多種有效成分進行調查，發現其中93種有效成分只在歐洲以外生產，而這通常是出於成本考量。仿製藥的銷售主要是基於低價，且競爭相當激烈，同一種藥常有數十個品牌，而生產遷移造成對亞洲的大規模依賴。

《法蘭克福評論報》報導，由於中國在整個藥品供應鏈中的重要作用，當地的問題至少部分造成德國的藥品短缺。德國製藥商聯合會表示，藥品生產的全球化導致了具有全球不同生產基地的動態供應鏈，「如果亞洲的個別供應商出現故障，供應瓶頸確實會迅速出現在全世界」。

中國醫藥生產中心位於長江三角洲，由於上海日前被嚴格封鎖，該地區受到了許多當地的運輸限制。2022年，許多公司幾周內都無法生產，或者其出口產品被卡在某個環節，無法抵達上海港。在上海封城期間，上海貨櫃港口前形成了巨大的航運堵塞。但中國現在快速放寬防疫政策，人們期望，供應鏈問題能很快得到改善。