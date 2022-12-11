警方指出，該販毒集團使用「知名燒肉店」商標及圖片作為通訊軟體的大頭照和名稱，針對不同毒品給予不同代號掩人耳目。（中市警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

警方表示，2人涉嫌販毒罪證確鑿，全案依販賣毒品罪嫌移請台中地檢署偵辦，經檢察官起訴在案。（中市警五分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市政府警察局第五分局日前執行網路巡邏，疑有販毒集團在微信上假借「知名燒肉店」之名，行販毒之實，警方透過喬裝買家交易實施誘捕偵查，當場抓獲23歲楊姓男子，並於現場搜出K他命、毒咖啡包等證物，後又拘提20歲張姓男子到案，2人詢後依販賣毒品罪嫌移送法辦。

警方指出，該販毒集團為規避警方查緝，使用「知名燒肉店」商標及圖片作為通訊軟體的大頭照和名稱，針對不同毒品給予不同代號掩人耳目，此案中「鮭魚卵壽司」是指K他命，「高級燕窩飲」則是毒咖啡包。

警方表示，此案販售的毒品都是屬於3、4級毒品；透過熟人帶入的方式，將買家拉入群組，並先審核加入的買家是否為警方要來釣魚，加入後也不會從販毒訊息上就知道是什麼毒品，這些都是販毒集團為規避警方查緝的手段。

警方報請台中地檢署指揮，實施誘捕偵查，當場查獲楊男涉嫌交易毒品，並搜出K他命、毒咖啡包等證物，再透過楊男供述，找到毒品來源，拘提張男到案；警方表示，2人涉嫌販毒罪證確鑿，全案依販賣毒品罪嫌移請台中地檢署偵辦，經檢察官起訴在案。

中市警五分局則表示，面對新型態犯罪，警方會強化科技查緝，阻斷毒品傳播鏈，展現維護治安工作的能力與決心。

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