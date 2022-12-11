隨著大陸優化防疫政策「新十條」7日發布，維持3年的「動態清零」防疫方針出現大「U轉」。據新加坡《聯合早報》報導分析，雖然大多數大陸民眾期待走出疫情陰霾，但政策轉向猝不及防，仍產生種種疑慮擔憂，似乎顯示還沒完全做好要長期與病毒共存的心理準備。

該報導指出，從7日大陸官方發布「新十條」後，「動態清零」四字不再出現在官方文件和講話中，似乎已完成歷史使命。同時低調多時的公共衛生專家，也突然一個個公開亮相、發言，嘗試淡化新冠的嚴重性。

從中國工程院院士鍾南山9日表示，絕大部分新冠感染者都能在7至10天內完全康復，甚至還嘗試將無症狀感染新冠「除病化」，指稱「有病毒但是沒有症狀，這可能不算病。」同為中國工程院院士的李蘭娟也接受《人民日報》專訪時也說無症狀感染者不是病人，大家無需恐慌。

由於這些論述完全推翻過去大陸防疫的理論基礎，打算緩解民眾對新冠的恐懼心理。 但民眾還是感到不安。大陸網民「軟抱枕小李」感嘆，一夜之間風向劇變，好像一聲令下，生活就會被按下快進鍵，這讓過去三年裡生命的消逝顯得更為荒唐。

也有網民質疑大陸官方開放的節奏過快，讓民眾無所適從，「11月底嚴禁『一刀切』，12月初直接把刀給扔了」；還有網民擔憂，現在藥品供應不足導致高價藥泛濫，讓老年人和兒童曝露在疫情風險中，且醫療資源也面臨巨大壓力，邁向結束疫情生活的道路會有點坎坷。

根據《中國新聞週刊》近日引述衛生專家預測，大陸未來1、2個月可能面臨大規模疫情暴發; 大陸新冠聯防聯控機制專家組成員馮子健則預計，第一波感染潮可能波及大陸6成人口，最終將有8到9成人口染疫。