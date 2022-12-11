高市府環保局10日舉辦「2022榮耀環保志工表揚大會」，感謝環保志工整年無私奉獻，超過550位志工一同共襄盛舉。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府環保局10日舉辦「2022榮耀環保志工表揚大會」，感謝環保志工整年無私奉獻，超過550位志工一同共襄盛舉，經環保局評鑑遴選高雄市績優環保志工隊及環保志工，共214人獲獎，由環保局長張瑞琿頒發各獎項，獲獎志工也於表揚大會分享服務心得。

此次共有10個志工小隊獲得卓越獎，其中，旗山區「糖廠社區發展協會環保志工隊」已連續2年榮獲志工小隊卓越獎及環保署「環保小學堂計畫」、「第8屆國家環境教育獎」特優獎殊榮，社區不僅推廣在地特色，也是環境保護、環境教育課程的熱門景點。

環保局指出，「龍華國小水環境巡守志工隊」是由學校師生與熱心家長所組成，配合學校組織運作，肩負「從愛河出發，紮根於校園，落實於社區」的教育任務，對於環境保護推動持續貢獻心力，並曾協助校園深耕計畫、不定期舉辦淨溪及檢測等活動。另外，小港區「三苓里環保志工隊」對登革熱孳生源環境清理貢獻良多，更因應疫情宣導口罩正確消毒重複使用及丟棄方式，將環境資源再利用落實生活中。

今年度環保志工表揚大會特別舉辦授旗典禮，勉勵新成立環保志工隊，也是首次有新住民參與組成的環保志工隊加入志工行列，打破國際界限，一同為環境維護盡一份心力。