台食品遭禁！陸審查7原因不過關 王必勝舉「細節」：去問沒有回應

大陸日前無預警暫停我國多項食品、水產品進口，恐重創國內食品產業，衛福部今天上午召開記者會說明，指出在2400多家遭退件廠商中，僅600多家廠商有意願補件申請，其他1800多家業者已無意願提出補件。其中銷陸產值最高的為酒類，高達2.5億美元，其次則是魷魚的1.3億美元，飲料去年銷陸則高達4340萬美元，午仔魚與秋刀魚則分別有2760萬美元、890萬美元的水準。至於陸方選在此時突禁我國水產、食品進口，是否與政治打壓有關？衛福部次長王必勝則說，這部分留給大家去評判。

衛福部、農委會、經濟部、財政部今天上午召開聯合記者會，指控大陸海關總署去年頒布的食品註冊新制，不僅註冊程序不透明，還對我祭出不平等對待，其他國家都能以網路申請方式進行註冊，但對我卻要求以書面方式進行，且繳交期限也比其他國家提早一年，要求陸方停止對我的不平等對待。

在本次陸方對我禁止的產品中，以水產、加工食品業者最多，目前暫未禁止我國製造的電子類產品，其中酒類去年銷陸產值高達2.5億美元，其次依序是遠洋捕撈的魷魚1.3億美元、非酒精飲料4340萬美元、午仔魚2760萬美元、秋刀魚890萬美元。

農委會副主委陳駿季指出，近四年我國水產品銷陸的總數分別為15.6萬公噸、10.5萬公噸、14.8萬公噸、6.7萬公噸，今年銷量下滑主要是因疫情與產業鏈斷供所影響，不過除了午仔魚之外，魷魚、秋刀魚主要是供大陸加工廠使用，目前已緊急協調業者轉銷東南亞的加工廠，至於午仔魚則預計擴大國內推廣。

經濟部次長陳正祺指出，陸方禁止我國食品加工產品以酒類產值最高，其次是飲料，而在22家酒類產品中，已有8家透露無意進行補件，未來除持續與陸方溝通之外，也會以數位行銷、海外行銷、國際認證等方式輔導業者。

對於大陸片面禁止我國食品、水產品進口，前總統馬英九表示，過去與大陸簽署ECFA時雙方曾協議23項內容，其中包含農產品檢疫與檢驗協議，質疑蔡政府為何不用既有管道溝通？對此陳駿季說明，農產品檢疫與檢驗協議，主要是針對因檢疫出問題的產品進行溝通，與這次因註冊規定被禁完全不同，因此不適用。

食藥署長吳秀梅則說，目前與對岸溝通的方式，就是兩岸食品安全協議中所採用的窗口，以往我方都會藉此平台通知陸方有哪一項食品違反衛生標準，這次註冊也是以此進行傳送，不過這個窗口目前運作並不是很順暢，我方常遭已讀不回，另外過去的一些其他窗口也都已被對方停擺。

有媒體詢問，陸方選在此時突禁我國水產、食品進口，是否與政治打壓有關？衛福部次長王必勝指出，這部分就留給大家去評判，但目前中央就是以事務性的部分進行相關說明，至於未來該如何因應，下午將持續開會討論。

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