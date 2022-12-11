可愛小童星很喜歡戲中的爸媽吳念軒、夏朧。（衛視中文台提供）

可愛小童星很喜歡戲中的爸媽吳念軒、夏朧。（衛視中文台提供）

衛視、中視《仙女姐姐來我家》劇情進入後半高潮，夏朧飾演的采竹仙女為愛棄千年修為剃仙骨、斷仙脈變回凡人，再回人間已是3年後，但所有人已不記得她，讓她只能想盡辦法接近吳念軒飾演的王琥珀以及女兒朵朵（蘇語甄飾）。吳念軒劇中誤以為她是要誘拐女兒的壞人，為保護愛女父愛大噴發，大聲斥責夏朧，讓原本還不知如何詮釋的夏朧，被飆罵後立刻進入角色，邊落淚邊道歉，事後直呼吳念軒真是個可靠的對手。戲外吳念軒很疼惜聰明又可愛的小童星，拍戲時及時引導，對她噓寒問暖，種種貼心行徑獲得一旁跟戲的爸媽信任，笑說想把小孩給吳念軒帶個幾天。

吳念軒表示當時是保持著必須保護最愛的女兒的心情，表現出大部分身為爸爸應該有的行為，夏朧則說到拍攝前努力說服自己，要如何以一位失去小孩的媽媽，來做最自然反應，但當時心裡還抓不定怎麼演出，還好吳念軒大聲斥責地投入演出，讓自己可以表現出角色所需要的驚訝又不知所措的狀態，也讓夏朧體認到角色揣摩，就是需要一位可靠的對手，大讚吳念軒的演出，讓自己也激發出最好效果。

吳念軒這次與年僅4歲的小童星蘇語甄一起拍戲，兩人成為超年輕父女檔，吳念軒笑說她雖然年紀小，但很會背台詞，聰明有禮貌，是個很得人疼的小孩。他劇中接送女兒上幼兒園、洗澡、穿衣服、吃飯、陪玩等，一整套照顧小孩的動作全都體驗到，他說拍戲時小童星的爸媽全程陪同，自己會從旁觀察如何與小孩互動，雖然只是拍戲，但已經覺得照顧小孩很不容易。在拍攝一場洗澡戲時，吳念軒在前面拍攝了幾次後，大概知道小童星喜歡玩的遊戲，於是邊跟她玩，邊暗示劇組可以拍攝，兩人一邊唱歌一邊玩著泡泡槍，在最自然的狀況下，順利拍完可愛滿點的洗澡戲，這也是小童星蘇語甄最喜歡的一場戲。

小童星蘇語甄童言童語說，天氣冷的時候念軒爸爸會脫下外套給她穿，自己想睡覺的時候吳念軒也會把椅子讓給她睡，她開心地說：「最喜歡跟念軒爸爸一起拍戲了！」被問如果以後當爸爸會不會也像「琥珀」一樣愛女心切，吳念軒表示，戲劇是虛構的，但人生是真實的，自己會盡全力讓孩子在一個健康和充滿愛的環境下長大。

除了念軒爸爸外，小童星也大喊超喜歡夏朧媽媽，「因為夏朧媽媽會保護我，還會教我演戲」，對此人在法國夏朧表示自己是第一次跟這麼年輕的演員對戲，拍戲前會跟蘇語甄解釋拍攝內容，其實就是讓她做自己就好，就算有時候不受控，還是覺得很有趣，例如有一場兩人一起在醫院病房裡畫畫的戲，蘇語甄當時很認真的畫畫跟說明她畫的東西，完全就是一個4歲小孩該有的自然反應，能跟小童星對戲是個有趣而且好玩的挑戰。

目前已經回到法國的夏朧，第一件事就是把裝滿《仙女姐姐來我家》的60集劇本、戲服、接受訪問的雜誌的行李箱，重新整理歸納在一個大盒子裡收好。夏朧笑說現在最懷念的是台灣的準時、乾淨的交通跟超方便的便利商店。她預計明年1月底回來台灣，希望能有更多演戲與挑戰不同角色的機會。