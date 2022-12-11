新北市農業局推動農村再生培根計畫，雙溪區長源社區也以低碳樂活的願景打造「柑腳養生事務所」，成為轄內第18個農村再生社區，設置一系列礦工歷史、煤窯遺跡的相關活動，讓地方特色產業得以流傳。（農業局提供）

新北市農業局推動農村再生培根計畫，鼓勵長者投入社區，並因應各農村特色，規畫不同的課程內容，其中雙溪區長源社區也以低碳樂活的願景打造「柑腳養生事務所」，成為轄內第18個農村再生社區，設置一系列礦工歷史、煤窯遺跡的相關活動，讓地方特色產業得以流傳。

農業局指出，學員參與農村再生培根計畫，需要參加「關懷班」、「進階班」、「核心班」、「再生班」4階段課程，雙溪長源社區素有柑腳的地名，養生是地方活動主題，地方居民早期從事煤礦開採工作，煤礦歇業後，山區可耕面積減少，市府後續協助輔導，讓長源社區加入計畫。

地方里長、長源社區協會理事長黃正夫、總幹事石雅渝及幹部們觀察到社區逐漸高齡化，因此規畫「樂活長青養生村」，發展以礦業為主軸的農事體驗，並透過低碳社區實踐課程，將社區內近百年歷史的石頭屋活化，打造成柑腳養生事務所。

石雅渝說，石頭屋是社區的公共空間，隨著社區長者投入再造工作，團隊也設計出「礦坑阿嬤養生餐」，以養生藥草魚腥草及野菜刺蔥為特色，讓民眾來訪時，可以體驗拍痧、經絡敲打等民俗療法，感受社區阿嬤的養生療程，未來也會規畫養生廚房及旅客品茗區，讓民眾用完餐後，穿越柑腳溪，走訪「泰發煤窯」，聽礦坑阿嬤講故事。

農業局長李玟表示，雙溪長源社區位在淡蘭古道中路，擁有自然景色和完善的礦工遺跡、煤窯遺跡、古橋等觀光景點，市府協助社區調查資料，訓練導覽人員解說，打造慢活養生旅遊行程，希望傳承農村文化，也推動地方特色產業，農村再生相關計畫可參考農業局官網連結（https：／／www.agriculture.ntpc.gov.tw／cht／index.php？t=Y29kZSUzRGxpc3QlMjZpZHMlM0QxNDY），若要報名雙溪長源社區農事體驗，可洽02-24934981報名。