孫協志被提到現任女友時，露出燦爛笑容。（衛視中文台提供）

孫協志近日在衛視中文台《一袋女王》分享曖昧情話男女解讀起來差很大，被問到交往3年多的女友夏宇童時，罕見地放閃，大方表示2人各方面相處都很match，讓錄影現場散發粉紅泡泡。

孫協志說自己不是個說話浪漫的人，但很會說真心話，因為他覺得真心話絕對可以打動對方，只不過他的真心話卻曾讓對方差點昏倒，他說有次約會吃飯，2人點了牛排套餐，對方從前菜到主餐完全吃光光，讓孫協志看了好開心，就真誠地說了句：「妳食慾真的很好」，此話一出對方立刻頓住，有點生氣回說：「所以你現在的意思是我很會吃嗎？」孫協志趕緊解釋他的意思是2人把點的東西都吃完，會比點了一堆菜，但吃沒幾樣就說飽了的好；巴鈺聽後趕緊追問：「現在現任這一位食慾很好嗎？」孫協志不禁嘴角一笑，說：「算是非常match(相配)的」，讓現場所有人莞爾一笑。

孫協志的真心話除了讓人會錯意，也有深深打動對方的時候，孫協志說有次開車，女生坐在副駕滑手機看社群媒體時，邊滑邊說某某某又跟男友吵架了，好像是因為男友不了解她，孫協志聽完就回說，其實自己有時候也搞不清楚女生在想什麼，對方順著話題問他懂女生嗎？孫協志坦承回說不懂，沒想到此時對方竟問說：「那你懂我嗎？」此時孫協志脫口而出直接回說：「我就是因為懂你，才不懂其他女生」，引來眾人一陣掌聲，也讓巴鈺笑說：「靠路邊停，先吻一下再說」，讓大家笑翻。