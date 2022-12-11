由佩甄、夏語心主持的《就醬開運吧》，首集直擊解密林襄(右二)開設的美甲店風水 。（八大提供）

《就醬開運吧》到林襄（中）的美甲店探查風水。（八大提供）

佩甄、夏語心主持的八大《就醬開運吧》，首集前往流量密碼林襄投資的美甲店探訪，風水老師尹森發現竟有三角形的屋脊煞正沖美甲店的兇災位，因此容易引起一些風波，此話一出讓林襄特別有感，疑惑自己明明努力工作，但的確常被很多人罵，「我想說我又沒做出傷害別人的事情，所以就覺得很難過。」

委屈的林襄對於被貼上「做作」的標籤，非常在意：「我不是一個做作的人，我是一個很大剌剌個性的人。」直呼不懂自己哪裡做作，沒想到逗趣的佩甄竟搞笑搭腔：「我心裡一直有『祚祚』，家裡也有『祚祚』。」趁機公開放閃，笑翻眾人。

節目安排尹森老師到林襄的美甲店勘查，希望協助生意更上層樓。林襄透露，投資美甲店是因為自己愛漂亮，也蠻喜歡這間店的風格，所以把這家店開在台北鬧區。尹森老師分析店面的確是開在主管人氣、人緣的桃花位，佩甄與夏語心也連聲稱讚林襄不缺桃花啊。

但為何美甲店生意平平，未見預期人潮？林襄笑稱也許自己人氣還可以，但店可能就還好。尹森老師隨即提供簡單的開運方式，例如在店門口擺放地墊，可將人氣轉財氣，也建議林襄替屬「水」的美甲店，多使用白、金色，可以幫助提升運勢。

林襄每日也在店內用高級進口水供奉金雞，但老師提醒可再放一些米在金雞附近，這樣象徵讓金雞吃得飽一點，還有最重要的是要放「錢」，以增加財氣，創造生意興隆的機會！更多開運招財的小撇步，《就醬開運吧》12日起每周一晚間11點在八大第1台播出。