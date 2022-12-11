人脈就是錢脈，但有些人就是懶得經營人際關係，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、天蠍座、巨蟹座認為經營朋友圈很浪費時間，不如做自己喜歡的事或待在熟悉的地方，因此朋友就固定那幾個。

▍金牛座

金牛座比較在乎過好自己的日子，對人的態度很隨緣，也不怎麼主動發展人際關係，更不會為了顯得好相處就隱忍自己的脾氣或偏好，只有氣味相投、不添麻煩的人，金牛座才會慢慢成為朋友。

▍天蠍座

天蠍座習慣隱忍情緒，不習慣跟人聊私事，勾肩搭背，溫暖好接近的樣子，和跟他們無緣，最為關鍵的是，天蠍座認為跟人應酬很浪費時間，不如去做自己想做的事，朋友當然就固定那幾個，而且有事才會見面。

▍巨蟹座

巨蟹座平時個性不錯，也願意跟人親近，但他們有個毛病，喜歡宅在家裡，老是窩在熟悉而別人不易靠近的地方；而且巨蟹座交友較為被動，需要別人主動靠近，否則就窩著做自己的事。