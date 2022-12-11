當前大陸新冠醫療資源配置中，重症及相關風險人群救治成重點。據第一財經引述復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鐘鳴表示，預計新冠疫情的走勢會在1個月之內達到感染高峰，現階段對重症治療方案已很明確，要解決的是「管理」層面問題。一旦有數量級的病人進來時，資源能否容納；如果醫療資源超負荷運作的話，如何應對維持穩定秩序，讓病人得到及時救治，「這是核心，也是當下的一大考驗」。

鐘鳴強調，資源優化與配置能力尤為重要。整體醫護人員還是相同數量，如果ICU醫護人手不夠了，就需要臨時將有些重症醫學背景的醫護調動並加入到ICU工作中，並在人員數量不變下，從機制、空間優化、添置重症救治的相關設備。

目前大陸重症救治能力和醫療資源儲備如何？根據大陸國家衛健委9日介紹稱，重症醫學床位接近10張／10萬人的水準，床位總數13.81萬張，其中三級醫療機構10.65萬張。同時，重症醫學醫師總數是8.05萬人，「可轉換ICU」（重症加強護理病房）儲備醫師10.6萬人，重症專業護士總數是22萬人，「可轉換ICU」護士17.77萬人。

鐘鳴指出，從現有的國家規定來看，三級醫院綜合ICU需達到床位總數4％的比例；各專科ICU按照床位總數4％的比例改造可轉換ICU床位，需要時可在24小時內迅速轉換成重症ICU資源；保證綜合ICU和可轉換ICU能達到醫院床位總數的8％。他說相信接下來，各地三級醫院都會按照這些標準去做部署。