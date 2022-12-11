中租控股目前是國內最大的太陽能廠，旗下太陽能場已超過3千座，國內市占率已逾一成，中租控股董事長陳鳳龍在接受podcast訪問時表示，中租控股除了太陽能之外，正在作「多元綠能」事業發展，目前正和多家廠商合作中。

ESG最大的一部份就是環境保護，其中最重要的因素就是減碳，陳鳳龍表示，要遏止氣候暖化，多國皆承諾要在「2050年淨零」，而中租控股也承諾在2030年綠電占中租用電的50％，到了2050年則作到100％都用綠電。其次是中租控股也發揮影響力，和中租上中下游供應商一起作碳減排。

陳鳳龍說，中租在十多年前已進入能源轉型事業並從2014年即進入太陽能電廠融資服務、接下來投資太陽能電廠且協助太陽能維運，中租旗下太陽能電廠已超過3千個場域，發電總容量逾1GW。從資金的服務業者進入太陽能電廠投資，中租花了將近10年去學習，中租太陽能案場已從屋頂型、大型地面到漁電共生，目前中租仍正在深化能源轉型業事。

依中租控股資料顯示，截至今年11月，中租旗下太陽能電廠已達3,152場，發電總容量逾1GW，共計1,060MW，占台灣太陽能總能量10％是台灣 最大太陽能廠。

陳鳳龍進一步指出，要找到新的能源是很困難的，尤其在台灣小小地方要發展多元綠能，其中一項就是小水利，大型水庫可以發電，目前幾已開發完了，但台灣還有很多小水力可以再開發。另外，中租也發現台灣還有一個很大潛力─地熱，此屬於高科技且具有風險，有很多學者也提到台灣地熱蘊藏量多，然如何安全且在具經濟效益的範圍內用地熱來發電是屬於高難度，中租正投入適當的資源在作研究，事實上也有些廠商已做出一些地熱發電廠，這是中租第一個多元綠能事業。

此外，中租控股正在作「化零為整」太陽能廠，因為台灣能鋪設太陽能板空間有限，因此，設家戶型太陽能廠還是可以產生很大的發電量。陳鳳龍說，中租也相當看好這樣的綠能空間運用，尤其在台灣中南部，中租目前也正在做這樣工程，若能成功相信應該可以帶來相當大的發電量。

除了上述漁電共生、地熱、小水利以及家戶型電廠外，陳鳳龍進一步提到，另外，中租控股的儲能事業、售電方面都在發展中。另外，正在研究太陽能板回收產業，期廢棄太陽能板有90～95％都可回收再利用。