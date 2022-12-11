阿根廷將為了他們與荷蘭之戰的衝突事件付出代價，該場比賽出現破紀錄的18張黃牌（包含教練團成員），阿根廷球員吞下8張，主將梅西（Lionel Messi）也領到個人本屆首張黃牌。阿根廷兩名後衛阿庫尼亞（Marcos Acuna）、蒙提爾（Gonzalo Montiel）累積兩張黃牌遭到禁賽1場，對戰克羅埃西亞時將無法出陣。另外還有摩洛哥前鋒切迪拉（Walid Cheddira）因為拿到紅牌而無法在4強戰出賽對抗法國。

梅西與阿根廷門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）賽後批評西班牙籍的裁判，國際足總FIFA紀律委員會宣布對阿根廷足總展開調查，阿根廷可能違反了紀律第12章（球員與球團不當行為）與第16章（比賽安全與秩序），荷蘭足總也因為違反第12章守則遭到調查。

當時梅西抱怨裁判說：「我不想談論裁判，因為這樣會被處份，但是大家都看見發生了什麼事。」後來梅西照樣開嗆，有球迷擔憂梅西和馬丁尼茲可能被禁賽，不過國際足總目前只做出制式回應，暫時沒有要處罰球員。

No sanctions expected for Lionel Messi or Emiliano Martínez for their comments after the match. 🇦🇷 — Roy Nemer (@RoyNemer) December 10, 2022

國際足總也不希望有重要球員被禁賽，依據本屆規定，8強戰結束會洗掉所有人的黃牌，讓他們帶著乾淨的紀錄開踢4強。例如梅西對荷蘭領到的黃牌就被洗去了，這是避免讓各隊主力球員缺席冠軍戰或季軍戰（除非他們在4強賽單場吃兩張黃牌）。但是遭禁賽的球員不能赦免，阿根廷兩名後衛仍無法在準決賽上陣。