新婚的愛雅，婚後在衛視中文台《一袋女王》討論「男人說的是曖昧，女人聽起來像火藥味」，她說與老公在18歲就認識了，這次再相遇讓她深刻感覺到「天塌下來的話，他可以幫我扛」，甜蜜滋味溢於言表。曾經與愛雅同檔拍戲的紀言愷補充表示，拍戲期間愛雅的老公都會送她到劇組，然後就在車上辦公等她下戲，剛開始眾男演員還笑說這種溫馨接送情，應該過幾天就沒有了，沒想到整部戲拍了一年，她老公接送從未間斷，令人佩服。

愛雅笑說老公和孫協志一樣講話不太修飾，真誠直白的可愛，兩人第一次交往，正要獻出初吻時，老公輕輕把她的下巴抬起，問她有沒有被說像一個卡通人物，接著就問她有沒有看過《木偶奇遇記》，「妳真的很像裡面那隻綠色的蟋蟀」，讓愛雅當場冷掉，初吻也就告吹。愛雅說後來真的去查那個卡通人物長怎麼樣，她傻眼的說那隻蟋蟀其實很可愛，但用來形容人就不可愛了。

還有一次，愛雅老公總稱讚喜歡她素顏乾乾淨淨的樣子，但有天她從廁所出來，當時的她素顏加上把頭髮箍起來，老公一看到就開心笑說：「天啊！妳好像河童喔」，讓愛雅爆氣回了好大一聲「蛤」，老公無辜趕緊解釋說：「在我心中河童很可愛啊」，讓現在所有人笑噴。

愛雅表示十幾年後兩人再度相戀，老公說話也有所成長，浪漫中帶有真心，告白時更是用心，打動愛雅內心深處。愛雅說她獨愛有泥煤味的威士忌，所以老公在告白時刻，特地準備了一瓶17年雪莉桶單一純麥威士忌，對她說：「妳就像這一瓶威士忌」，除了代表兩人認識17年，老公還說到這瓶酒就像他對愛雅的心一樣單一純粹，而且愛雅就是這瓶酒，自己則是雪莉桶，再補上一句：「妳加我，才是我們」，讓也懂威士忌的愛雅感動的說：「打動我心深處」，也讓眾人大起雞皮疙瘩，直呼：「好會喔！」

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