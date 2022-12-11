藝人黃嘉千和加拿大籍老公夏克立在今年爆出結束16年婚姻，兩人甚至對簿公堂直接告上法庭，昔日恩愛夫妻反目成仇令人唏噓，而黃嘉千昨日（11）則和好友何如芸以及郁方相約出外走走，由何如芸曬出的照片可知，黃嘉千逐漸走出之前的陰霾，久違的露出笑容。

何如芸在IG 限時動態上曬出，她與黃嘉千以及郁方的全身合照，三人即便穿著休閒，但還是難掩明星氣質，她們在人山人海的華山文創園區打卡，並寫下：「我們」，看得出閨密情誼深厚。

何如芸、黃嘉千以及郁方三人在華山文創園區打卡。(圖/何如芸 IG)

隨後，三人又到郁方家團聚，她們坐在一塊，面對鏡頭，露出燦爛的微笑，黃嘉千在姊妹們的陪伴下，看起來氣色紅潤，還綁了辮子展現陽光活力，有了親友的陪伴，想必她也慢慢地走出離婚的陰霾。

三人到郁方家團聚一起合照。(圖/何如芸 IG)

今年10月黃嘉千參加好友彭佳慧演唱會時，在彭佳慧演唱到《分手快樂》前，還特別提及黃嘉千，透露當年兩人曾有兩屆一起角逐金曲獎，先是鼓勵她要繼續唱歌，還說，「有志者事竟成，妳看我變多漂亮，妳有一天也會變漂亮的」，當時黃嘉千坐在台下，一邊掉淚一邊比讚，令外界心疼不已。