中廣董事長趙少康在臉書發文稱他當總統絕不延長兵役，外界解讀是表態參選總統，新北市長侯友宜今（11）日被問到對趙少康選總統的看法，侯友宜說，我們給予趙少康兄尊重，也希望他繼續加油努力，他是非常優秀的人才，也是多年的老朋友。加油！

另對趙少康表示絕不延長兵役，侯友宜說，每個人都有他對事情的看法，他的言論我們都給予尊重，趙少康的各方面表態我們給予尊重以外，更重要要給他打氣加油。

傳民眾黨佈局讓黨主席柯文哲訪美，為2024總統大選準備。媒體詢問侯友宜有無相關規畫？侯友宜說，他是新北市長，新北市的市民還有很多事需要他繼續努力，新北市2030很多的工作在推動，他會好好繼續加油，把事情做好。

對於有民調分析侯友宜選總統拿不到藍營的票，侯友宜表示，現在他最關心的是新北市市民，需要他把市民的這份期待，努力把它做好，所以把握當下，好好把市民想要他做的事努力往前推動。