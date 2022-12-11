百萬YouTuber「理科太太」（陳映彤）近日與線上學習平台合作推出「諮商筆記」的課程，以自身曾接受100小時的諮商的經驗,分享心理諮商心得，對此，美女律師李怡貞狠酸「我賣代購精品心得會不會賣爆？」

律師李怡貞今（11）日在臉書上發文諷刺：「根據我向代購詢價100小時以上的心路歷程，以及我購買各式精品商品感想與心得，做一堂課程會不會賣爆？沒有撈過界的問題吧」接著更在留言區說道：「你以為他是文人墨客，其實就是商人。這世界上賺錢的方法太多，遊走灰色地帶通常賺比較大。」更表示，如過自己分享做代購或是開始代購，應該會被罵。

事實上，理科太太近日推出的諮商筆記，雖目前課程仍只是處於預購階段，但就有網友表示「諮商屬於醫療行為」，且須受過完整訓練及有證照的專業人士才可進行，才因此引發爭議。

對此，理科太太也在昨（10）日深夜回應「我只是經驗分享」且不會有任何諮商行為，更怒嗆「以前的我會默默的難過，心路素質被我心理師練得很強的我，只想跟你說，酸民惦惦啦！」，平台Hahow好學校也發聲，強調「課程本身不會涉及心理治療」，僅以「理科太太的諮商實踐經驗為主」。