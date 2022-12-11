民進黨北市第3選區立委補選候選人吳怡農日前拋出遷建松山機場的政見，前立委郭正亮對此感到意外，因為民進黨過往已認定機場遷建很困難，他質疑吳難道不知道嗎？

郭正亮9日在政論節目《新聞大白話》表示，2008年自己代表民進黨參選北市第3選區立委，以及前環保署長李應元2002年、前立委姚文智2018年參選台北市長時，都有提過松山機場遷建的政見，但民進黨執政後始終認為不可行，「你（吳怡農）怎麼會不知道呢？」

郭正亮指出，過去的松山機場還沒有這麼多功能、重要性較低，但現在重要性持續提升，除了有飛大陸、日韓的區域國際航班，還有軍事基地，先前訪台的美國參議員專機也是在此落地，「你現在要怎麼遷？」

郭正亮直言，對於吳怡農再次提出遷建政見感到很奇怪，他指出，民進黨起初的確認為松山機場嚴重浪費市中心土地，但在經過很多評估後，已認定遷建不易，交通部、國防部也都表達反對。