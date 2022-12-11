肝基會表示，今天參加保肝抽血民眾共836位，腹部超音波155位。（肝基會提供）

台灣每年有上萬個家庭因肝病而破碎，而B、C型肝炎是造成肝硬化、肝癌的主因，要知道自己有沒有肝病，不能憑感覺，第一步是挽起袖子抽血檢查。台北指南宮今日與肝病防治學術基金會結合台北市華中扶輪社及台南成大扶輪社，由璞永建設／璞園團隊贊助，舉辦「免費保肝篩檢活動」，為150位民眾做免費腹部超音波檢查。

雖然目前疫情趨緩，但肝病每年奪走上萬條性命，不能不防，醫師指出抽血篩檢是基本動作，篩檢出的B、C型肝炎患者，一定要再做腹部超音波檢查，才能確認肝臟是否健康，台北市衛生局林夢蕙科長、台北指南宮高超文主委、文山區鄭裕峯區長、國際扶輪 3523 地區 黃培輝總監、台北市華中扶輪社王元宇社長、台南成大扶輪社羅清拔社長，璞永建設／璞園團隊楊岳虎董事長、肝基會總執行長楊培銘教授、藝人李芳雯小姐及貴賓們共同呼籲，請大家務必把握機會，做完整的肝臟檢查。

肝基會總執行長楊培銘教授表示，希望讓主動抽血驗 B、C 肝形成『全民運動』，台灣 B、C型肝炎患者都能像知道自己血型一樣的立即肯定確認。此外，肝基會更積極推動「根除肝病三部曲」： 首先民眾一定要「主動篩檢」知道自己是否為 B、C 型肝炎帶原者，然後「積極就醫」~必要時更要「早期治療」。同時呼籲 B、C 型肝炎患者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿 40 歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。

事實上，現在 B 肝帶原者已有藥物可以控制，C 肝更是有極高治癒率(＞98％)的口服新藥，這些治療費用全部健保給付。因此，肝基會將善用現有的藥物，讓B、C肝病友儘早接受治療。更不會放棄任何可以找出潛在B、C肝患者的機會，持續結合社會愛心善款，從事肝病篩檢活動，努力提昇民眾如何正確保肝的意識，期望在主動出擊的努力之下，有效提升民眾就醫意願與B、C肝治療率，幫助患者們早日脫離「肝」苦。

藝人李芳雯因為工作關係，日夜拍戲生活作息不固定，最近3個月一直感覺左下腹部悶痛，經肝膽胃腸科詳細檢查後，腹超正常，大腸鏡檢查卻發現多顆瘜肉，目前正做進一步檢查當中，讓她深感健康的重要。此次得知要為台北指南宮保肝篩檢做代言，便立馬答應前往做公益分享，要用自身的經驗呼籲大家，健康絕不能憑感覺或找任何忙碌做藉口不去檢查，只要早期發現，任何疾病都可能完全治癒，對於肝基會長年結合社會的愛心善款，全台走透透，不放棄任何一個偏鄉死角，希望早日讓肝病在台灣絕跡，非常感動。良善企業的愛心熱情，出錢出力更令人敬佩，期望市民能珍惜這份寶貴的資源。

台北指南宮高超文主委表示，很榮幸能共襄盛舉舉辦本次大型保肝篩檢活動，為答謝信眾，當天凡前往抽血篩檢民眾皆可獲得指南宮贈送的平安符及精美伴手禮，讓參與篩檢的民眾可以和指南宮結緣，祈求庇佑，守護身心靈健康。

國際扶輪3523地區 黃培輝總監說，扶輪人出錢、出力、出時間、出愛心大家心手相連一起做公益。這次活動將有50多位扶輪人親至會場做服務，幫助民眾做肝病檢查，希望更多民眾踴躍參加篩檢，大家接力讓肝病在台灣絕跡。