雲豹特殊任務編組甚至在警用巡邏箱旁自設簽到巡邏箱。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

從事電商的潘駿恩，6年前號召朋友自組雲豹服務隊，義務巡邏社區，一度引來警方質疑他當「假警察」。巡守隊停止運作2年，近日又以「雲豹特殊任務編組」開始巡邏社區，他強調行俠仗義以助人為樂當出發點，為社區治安付出心力。

24歲的潘駿恩6年前與朋友自組雲豹服務隊，自任總隊長，穿戴上類似警察制服與配件，本著行俠仗義的精神四處在街頭巡邏，甚至自己設置巡邏箱，竟陸續查獲毒品案、性騷案與機車竊盜案，大、小案件約有10件，平時也協助社區交管。

雲豹服務隊每次逮到歹徒都主動交付派出所，一度令警方質疑他以「假警察」身分執行警察勤務，經過協調得知他們動機單純，將其納編入社區巡守隊。

不過單一里的社區巡守範圍太小，潘駿恩的巡守隊仍以整個北區為主要巡邏範圍，自設110個巡邏箱簽巡。隨著入伍當志願役軍人，巡守隊暫停運作2年，直到去年11月退伍又開始重整。

潘駿恩將隊伍改為「雲豹特殊任務編組」，這次找來17人隊員，真正輪值有9人，分成2小隊服勤。當年的巡守成員有些考取警察、海巡，有些擔任救護，有些擔任保全，他自己從事電商，利用成員下班空檔，以每晚10時至12時為巡邏時間，5日開始運作。

潘駿恩近日又利用警政署的APP，協助警方查獲失竊車牌，他自述熱愛巡邏的理念是基於現在台南警力不足，「希望有我們的存在，可以嚇阻一些巡邏當下想犯罪的人，這樣也許對社會有幫助」。