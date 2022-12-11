民進黨台北市立委補選參選人吳怡農推出遷建松山機場政見，吳怡農稱新北市長侯友宜過去也贊成松機遷建。侯友宜說，尊重每個人對事的看法，松機遷建涉及中央和地方，大家要好好談一談。

侯友宜表示，每個人對事都有他的看法，我們給予尊重，松山機場遷建涉及中央與地方，要有很多配套措施，大家要好好談一談，這個問題不是幾句話，最重要中央和地方要通力合作，面對所有問題，大家都可以討論如何來合作，讓我們這塊土地會更好。