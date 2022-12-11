女團AKB48 Team TP將於桃園機場購物祭活動表演。（新視紀整合行銷提供）

柏霖將於桃園機場購物祭活動表演。（新視紀整合行銷提供）

「集食行樂—桃園機場購物祭」將於15至17日在桃園機場第二航廈P4停車場1F登場，邀請金曲歌王許富凱、女團AKB48 Team TP、柏霖、林沛蕎、王鍾惟及草包小姐等歌手輪番開唱。許富凱近期忙著投入跨年、元宵節的衛武營「大玩樂家」演出及《同學會 同鞋》音樂劇，對於首次在桃園機場演唱，他覺得很新奇，且機場動線規劃很清楚、不會迷路。他表示很常在機場免税店購物，還曾買東西買到機場登機廣播，未來休假想去日本放空充電。

柏霖首次在桃園機場演唱讓他感受頗多，當年他帶著夢想出國、增廣見聞，人生充滿期待去探險並認識自己，若有時間他想回英國，因為還有家當放在英國沒有整理，並想藉此拜訪老朋友。他坦言喜歡shopping，尤其喜歡去商場走走，觀察看看有沒有出什麼新東西，但卻很少花錢購物，回顧過去一年買最多的東西竟是襪子、蠟燭及筆記本。

第一屆全球客家流行音樂大賽歌唱組冠軍的林沛蕎很喜歡桃園機場明亮寬敞、免稅店琳瑯滿目，隨著疫情逐漸解封，她想去日本參訪環球影城和迪士尼。從未出國的王鍾惟未曾搭過飛機，若有機會想去日本或美國，因為自己喜愛嘻哈文化也想看NBA球賽，也想去品嘗道地的日本料理。王鍾惟表示非常喜歡逛服飾店，也愛與店員互動，某次相中一個不便宜的包包，因為僅剩一個，最後還是決心買下，後來才發現一直跟他討論的店員竟是老闆娘，結帳時對方還大方送禮。