大陸國家主席習近平10日結束沙烏地阿拉伯之行，大陸外長王毅向隨行記者介紹此訪情況時形容，這是中共建政以來對阿拉伯世界規模最大、規格最高的一次外交行動。王毅還表示，習近平中東之行實現今年元首外交的成功收官；這意味著年底前習近平應已無出訪計畫。

習近平於7日至10日赴沙國首都利雅德出席首屆「中國—阿拉伯國家峰會」、首屆「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」並對沙國進行國事訪問，期間與近20位阿拉伯國家領導人舉行雙邊會見。

據大陸外交部網站，王毅形容「這是新中國成立以來我國對阿拉伯世界規模最大、規格最高的一次外交行動，是黨的二十大後中國特色大國外交又一輪成功實踐。」

王毅稱，習近平出席中阿、中海、中沙領導人等三環峰會，是中國外交的又一重大創舉，體現了中阿雙方面對全球挑戰加強團結協作的戰略抉擇，「譜寫了中阿關係嶄新的歷史篇章，必將對國際格局和地區形勢產生深遠影響」。

王毅指出，中阿雙方發表《首屆中阿峰會利雅得宣言》，在涉台、涉港、涉疆等問題上強調堅持一個中國原則、支持中國的立場和關切。

王毅表示，習近平此訪是中共二十大召開後，最高領導人首次訪問中東地區國家，「不僅邁上了中沙關係發展的全新階段，也樹立了我同阿拉伯國家相互尊重、平等相待、合作共贏的標竿，將為推動構建人類命運共同體和新型國際關係產生積極的示範效應」。

王毅介紹，此訪達成一系列重要共識，包括中沙雙方商定每兩年在兩國輪流舉行一次元首會晤；雙方發表聯合聲明，簽署20份合作成果文件，覆蓋共建一帶一路、能源、投資、司法、教育、新聞等領域。