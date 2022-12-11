2022台中購物節由市府攜手全市店家拚經濟，交通局除串聯北高跨縣市公車應援宣傳，行人倒數計時顯示器「小綠人」也加入行銷陣容，交通局在長寬20公分的螢幕設計動態影片，目前有9處路口行人倒數計時顯示器輪播購物節廣告，停等紅燈時精準抓住用路人的眼球，讓用路人「不看到也難」。

台中購物節登錄金額已達200多億元，為鼓勵各地民眾來台中消費，市府總動員全力宣導，交通局行銷出新招，將一般稱為「小綠人」的動畫式行人專用號誌，運用號誌上的螢幕為台中購物節打廣告。

交通局長葉昭甫說，讓很多用路人注意的迷你版台中購物節動畫，出自交通局的巧思，目前台中市約設置1737處行人倒數計時顯示器，近期適逢舉辦台中購物節期間，為宣導購物節活動，全市有9處路口行人倒數計時顯示器上方顯示屏有輪播購物節廣告，依道路長短播放秒數從46秒至99秒不等。

葉昭甫進一步說明，在放大型行人燈上方設置顯示屏，主要是在行人燈加裝顯示屏，在螢幕上播放道安相關宣導資訊，下方行人燈號則採取獨立運作，台中購物節期間利用放大型行人燈上方顯示屏，在行人紅燈時段播放廣告，停等紅燈時秒被吸引，綠燈時段則切換為靜態資訊，也提醒用路人穿越馬路時勿使用手機，避免干擾用路人穿越馬路。

里內有小綠人廣告的西屯區惠來里長廖慶麟表示，很新奇，等紅燈不會無聊，這樣的廣告方式不僅有效率也環保。葉昭甫進一步說明，行人倒數計時顯示器上方顯示屏，標準型行人燈燈箱長寬均為20公分，放大型行人燈燈箱長寬均為30公分，除目前播放台中購物節廣告外，會配合不同節慶播放不同廣告。