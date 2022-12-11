羅奕傑（右）驚喜現身，讓陳治廷很感動。（固力狗娛樂提供）

陳治廷（左）、羅奕傑被拱嘴對嘴共吃餅乾。（固力狗娛樂提供）

陳治廷看了粉絲準備的影片後，感動落淚。（固力狗娛樂提供）

「原子少年」陳治廷昨（10日）舉辦生日見面會，與100名「歐姆蛋」（粉絲名）同歡，第一次舉辦個人見面會的陳治廷以一襲咖啡色的雅痞穿搭現身，由戰友火星、FEniX成員陳峻廷擔任主持人，4小時的近距離同樂會，更讓陳治廷留下一個24歲難忘的夜晚。

陳治廷近日一口氣的拔掉3顆智齒，他笑說原本抱持著「長痛不如短痛」的想法，想說要一次根除，所以就在一小時內拔完，不料麻藥退後不僅傷口超級劇痛、口腔內大噴血，前4天還只能喝流質食物，最後更意外瘦身3公斤，記取慘痛教訓的他直呼：「下次不敢了，真的太痛了！」

陳治廷在生日會上也接受粉絲的「私密問答」，當被問到若拍BL劇想跟曹家齊與李承隆的誰喇舌，

陳治廷笑回：「以伴侶來說我會選家齊，只要他在我身邊就會很安心，剛開始加入火星時很多事情都不太會，他很熱情照顧我、有被哥哥保護的感覺。」

當晚最大的驚喜，就是「CP好友」羅奕傑驚喜推出生日蛋糕現身，當粉絲看到兩人曖昧同框，尖叫聲此起彼落，兩人更被拱嘴對嘴共吃一條餅乾、軟糖，幾乎要親到雙唇的畫面讓現場充滿粉紅泡泡，談到兩人的友誼，是在《原子少年》的木星時期，某次收工時羅奕傑主動邀約陳治廷：「要不要來我家看貓？」進而慢慢累積私交、互相打氣的革命情感。

慶生會尾聲，現場突然播放彩蛋影片，是粉絲們偷偷精心製作的驚喜，畫面從他剛出道第一次在節目上露臉、每次公演的精彩畫面、私下練舞、站上TICC台北國際會議中心，最後螢幕呈現粉絲們真心祝福的留言牆，陳治廷忍不住眼眶淚水，情緒潰堤流成瀑布淚海，他哽咽說：「真的感謝大家為我做的這些事情、這一路的支持，從我一開始不夠成熟厲害，表現沒有很好、比賽一直輸，隨著一次次比賽經歷，即時一度很灰心，但我真的很感動，不夠厲害、不夠堅強的我能被你們支持著，謝謝你們。」