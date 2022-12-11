小魏（右）與琳誼合唱《嗨營業中》片尾曲〈我不在意你曾經吻過誰〉。(相映國際提供)

魏嘉瑩「我很好新專輯演唱會」巡迴最終站台北開唱。(相映國際提供)

魏嘉瑩（小魏）「我很好新專輯演唱會」從台中、高雄唱回台北，好友琳誼（Ring）擔任嘉賓，先是獨唱〈在某個角落努力的你〉的琳誼一開口就是：「謝謝大家今天來我的演唱會，歡迎嘉賓小魏魏嘉瑩上台。」小魏則回：「今天暖場真的超久的耶。」兩人喝同一瓶水讓粉絲大叫：「間接接吻！」並首度現場合唱《嗨營業中》片尾曲〈我不在意你曾經吻過誰〉。

〈我不在意你曾經吻過誰〉歌曲講的是奮不顧身的喜歡，聊到最近去高中校園演唱這首歌，小魏突然問琳誼：「你高中就談戀愛哦？」突然被問的琳誼楞了一下才不好意思地回：「沒有那麼早啦！」平日愛講冷笑話的小魏說在後台被嗆，因為看穿著白色及膝連身裙的琳誼拿著暖暖包，故意問：「你看起來很冷哦？」沒想到琳誼回了一句：「我冰山美人耶。」小魏只好回道：「是是是。」兩人互動逗得台下哈哈大笑，還被台下拱喝交杯水，兩人也從善如流在台上「交杯」，足見交情夠深厚。

平日以電玩抒發壓力的小魏常在過程中產生靈感，連〈我不在意你曾經吻過誰〉這樣的情歌也是電玩打到一半靈感突然襲來，她也在演唱中有感而發，「好像我寫的很多歌都跟電玩有關係，我應該算是電玩系歌手吧？！」

她也感性地說：「我在台中長大，來台北工作這幾年，交了很多朋友，有很棒的工作夥伴，在這個地方累積了很多的記憶。以前我是個完全不允許自己有憤怒、悲傷這種負面情緒的人，但現在我覺得，『情緒就像感冒一樣』，一陣子就會好了，有任何負面情緒就好好地和它相處就可以了。」

小魏共唱了25首曲目，演唱會在全場一起唱跳〈東東路〉中㘣滿結束。新專輯演唱會結束後，接下來小魏將在台中「2023閃耀台中跨年夜」（水湳中央公園）、「2023麗寶跨年演唱會」（麗寶樂園）、跨年後的清晨將在「阿里山音樂會：日出印象」（祝山觀日平台）活動和大家一起迎接2023的第一道曙光；而剛發新專輯《在某個角落努力的你》的琳誼除了勤跑通告外，也將在嘉義「全嘉藝起來」及「2023麗寶跨年演唱會」和大家一起跨年。