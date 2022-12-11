黃女到慈濟靜思堂行竊。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方日前於黃女住家樓下，逮捕正要返家的黃女。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方從黃女家搜出罕見伍角、壹圓舊台幣紙鈔。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方從黃女家中，搜出其餘被害人的證件、皮包。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

黃女作案用假髮。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄新興區警方曾在10月底逮捕黃女，當時她被捕時還跪地求饒。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前46歲黃姓女慣竊，曾在萬聖節當天行竊被盜刷買IPhone14，被抓到還下跪求饒，不料她仍死性不改，不到1個月，喬裝貴婦到慈濟靜思堂偷信徒皮包。警方循線鎖定李女，發現她曾變裝盜刷卡買金飾，所幸銀行及時通知而作罷。據了解，黃女2個月共犯15起竊盜，不法金額約200萬，警方還在她家中搜出，罕見的舊台幣伍角紙幣。全案依竊盜罪等罪嫌移送法辦。

黃女於11月25至27日，連續3天喬裝成貴婦前往位於三民區河堤南路的慈濟靜思堂，佯稱想「洗滌心靈」、「尋求心靈寄託」，趁著信徒們去膜拜離開座位時，將座位上的皮包偷走，直到信徒們回座發現皮包不翼而飛，驚覺遭竊報警求助。

三民二分局民族派出所獲報，立即成立專案小組調查，調閱靜思堂內部的監視器鎖定黃女，並還發現黃女偷竊完皮包後，還戴上假髮及換衣服，變裝前往銀樓盜刷信用卡購買價值1萬9000元的金飾，當店家刷卡時，接到銀行通知此卡為盜刷，黃女聽聞嚇得轉頭就跑。

警方循線追查下鎖定黃女位於左營區重上街住家，6日下午在附近埋伏，將正騎車返家的黃女逮捕，並在其住處搜到被害人的證件、手機、人民幣、作案用假髮，還搜到罕見伍角、壹圓等舊台幣紙鈔。

後續警方查出，黃女2個月期間於三民、左營、前金區等地共行竊15件，不法所得高達200萬元，曾在11月初，作客友人家時，離開時順手偷走友人家鑰匙，待友人外出時，進屋行竊，偷走價值65萬元金飾。

另外，她曾在10月間，到左營區偷走2萬3000多元現金、新興區偷美髮店員工錢包到刷買IPhone14，遭到人贓俱獲，當時還下跪痛哭求饒，不料還未過1個月，仍死性不改，跑到靜思堂行竊。

警方在黃女家中並無搜到金飾，黃女辯稱花光或稱是當假物丟棄，友人氣憤表示，金飾為媽媽遺物，並指責黃女痛罵「知人知面不知心，做賊會有報應的」。警方訊後依竊盜罪、侵入住宅、偽造文書、詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦。