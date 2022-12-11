大安區農會今年農曆年關前提前備貨，讓消費者除夕及春節都能買到健康又安心的豬肉加工品。(大安區農會提供)

農曆年關逐日逼近，去年大安區農會飛天豬安農五寶農牧加工產品，年前一周發生缺貨市場供不應求。農會總幹事蔡建宗說，安農五寶肉品加工食品在農業局多年輔導下，一律採用生產履歷認證的國產豬源，絕無瘦肉精成份，今年提前備貨，讓消費者除夕及春節都能買到吃得健康又安心的加工食品。

蔡建宗說，農業局多年來輔導大安區肉品市場生產的肉品加工食品，選擇豬源是不使用瘦肉精飼養的台灣國產豬，飼養戶提供豬隻都有生產履歷健康證明、市場拍賣抽檢、血液，防檢局獸醫師屠體檢查、ISO22000驗證、HACCP驗證、產銷履歷驗證、實驗室自主檢查以及產品送驗中央畜產會等七大把關。

蔡建宗指出，尤其持有工廠ISO2200及HACCP國際驗證，讓消費者能夠安心品嚐健康的美味。安農五寶精緻產品在農會團隊努力經營下，在國內已樹立「飛天豬」金字招牌，安全、健康又好口味獲得國內界肯定；諸多國內農會紛加入聯盟，代生產在地口味各類加工食品。

目前有線西農會地瓜香腸、仁愛農會馬告香腸、霧峰農會肉桂燒酎香腸、公館農會紅棗香腸、西港農會芝麻香腸、麻豆農會柚子香腸、金門農會高粱香腸、外埔農會紅龍果香腸、水里農會梅子香腸、新社農會香菇香腸及杏鮑菇香腸，並有酸菜白肉鍋、不同口味豬腳等，具有百種快速即煮熟肉品加工。

蔡建宗強調，去年在疫情陰霾下百業蕭條，但飛天豬香腸、火鍋肉片及肉鬆、金磚米等，農曆過年前一周就銷售完，訂單仍排到兩個多月，農會受到不少消費者電話抱怨；今年為讓消費者不再供不應求，日前就開始加工製作產品，希望能滿足大家過年或送禮的市場需求。