雲林縣政府結合返鄉餐飲業者，活化北港水道頭文化園區。（張朝欣攝）

雲林縣政府結合返鄉餐飲業者，活化北港鎮水道頭文化園區，11日舉辦愛心古早市集，免費提供長者品嘗鰻魚飯，未來將打造1處常態性的在地市集，雲林縣長張麗善表示北港水道頭文化園區距北港朝天宮約500公尺，可讓遊客在此休憩，將協助增建無障礙設施、廁所等相關設備，帶動地方整體發展。

北港水道頭文化園區內有全台唯一的10角水塔，以及日式員工宿舍群、草皮綠地、生態池等，今年7月租約到期，雲林縣政府進行整修並招租，上個月由旅外經營鰻魚飯餐飲業者承租試營運，11日舉辦愛心古早市集邀請大家一起讓水道頭動起來，吸引上千名民眾參與，重現早年熱鬧風華。

張麗善表示，由北港第1自來水廠改建的水道頭文化園區，區內有1座日據時代10角水塔，造型獨特全台唯一，雲林縣政府加以整修，保留木質門窗、鐵鑄柱子等懷舊元素，成為最受歡迎的打卡熱點，加上周邊日式員工宿舍群已完成整建，未來將協助業主完善周邊設施，提供更方便多元的休憩場域。

承租業者楊承樺說，他是北港子弟，13歲就北漂到台北工作，後來創業開設板前屋鰻魚飯餐廳，雖然在外地打拚但心繫故鄉，得知水道頭文化園區要招租，決定承租下來加以活化，目前販售鰻魚飯等餐點，並定期舉辦市集，讓遊客與在地民眾可以享用美味餐點與感受北港小鎮之美。