情歌天后周蕙日前上網路節目《名人說生活》接受主持人夏和熙大拷問，對於曾說過暗戀學長故事，若再相見會如何反應？她笑答：「相隔這麼久其實沒有再見到過，或是搞不好有見到但我沒認出來。最好笑的是，學長可能都還不知道自己就是那個學長。」吐露從來沒有表白，「我是一個非常含蓄，也很害羞的人，我寧可他不知道，也不想要讓自己丟臉。」

她直言心中男神是安卓亞布洛迪，信誓旦旦地說：「你們真的看到就會認得，只是太少人去記住他的名字。就覺得有一種憂鬱氣息，我一直喜歡的男生大概就長這個類型。」夏和熙提問演藝圈覺得誰類似男神形象？她直言陳昊森某些拍照的角度也跟安卓亞布洛迪蠻像的，「就都有種帥帥的、憂鬱的感覺。」稱讚陳昊森認真學吉他、是上進的年輕人。

周蕙被封為獨立新女性典範，她回憶某年寒流冬天洗熱水澡故事，形容：「我為了想要把熱水打到最大，一開就發現裡面的橡皮筋斷了，熱水就一直噴一直噴，它就都不停，我就開始想說完了，我身邊需要個男人，因為通常都是男人會知道應該怎麼處理這樣的問題。」與媽媽研究好久才終於搞定，當下體悟「其實沒有男人也可以」。

情感上是否需要寄託？45歲的她直言：「當我工作、生活的各方面都可以照顧自己之後，我要選的這一個對象，其實很簡單，就是只要跟我談戀愛就好。因為我不需要你在生活中給我太多的東西，或者是一定要來討好，我需要的真的就是一個朋友的陪伴。那妳也知道交朋友其實有時候其實不為什麼，就是交心，一個感覺。」更妙喻：「但也就是因為講感覺，所以我覺得能夠選進來的人很少，那一道窄門真的很窄，就是摸乳巷的概念。」幽默感十足。