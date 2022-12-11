影》台食品遭禁！陸審查7原因不過關 王必勝舉「細節」：去問沒有回應

台灣大量食品加工品近日遭大陸禁止輸入，衛福部今（11）日上午召開記者會說明時，次長王必勝指出目前遭退件的2400多間廠商中，有超過1800家業者無意願提出補件，此說法引起網友議論，質疑「有錢不賺誰信啊？」

衛福部、農委會、經濟部等部會，今日上午針對我大量食品、飲品遭大陸禁止輸入一事進行說明。據食藥署統計，至今年12月8日為止，台灣可銷陸的業者還有1006家，但至12月10日就僅剩762家，累計共有2409間業者被暫停輸入；食藥署長吳秀梅表示，詢問陸方具體原因，僅得到文字不符要求、生產許可證明不符要求、企業申請書不符要求、產地聲明不符要求、未按要求提供註冊文件、申請產品編碼有誤及不屬於食品類企業註冊等，7項片面的理由，但細問哪邊有問題時，卻沒得到答覆。

王必勝則指出，在目前被退件的2400多間廠商中，經詢問僅剩600多家廠商有意願繼續補件申請，其餘1800多間業者已無意願提出補件，但此說法卻引起網友論戰。

據政府統計，台灣2021年輸陸的水產品總銷售額達到2.96億美金（約新台幣88.8億元），酒類產值達到2.5億美金（約新台幣76.8億元），飲料產值也有4340萬美金（約新台幣13.3億元），因此不少PTT網友就質疑「1800家有錢賺不賺，樓下你信嗎」、「除非營業額很低啦，要不然就假的」、「有錢不賺誰信啊，又在瞎掰了」。

其餘網友也說「就當作是真的，到時候別靠X要補助」、「笑死，現在演哪齣？要斷ECFA了嗎」、「是這樣喔，那不要補助喔」、「一下突襲一下自願，風向很亂」、「廠商之後會不會說我怎看電視才知道我不註冊」、「蘇貞昌噴半天，你跟我說台灣不願登記」。