【愛傳媒藺奕專欄】買花時聽到幾個女孩在討論喜歡男孩的星座，還好我有戴口罩，所以可以笑。

當一個單身女孩很需要陪伴、被擁抱、很需要被愛，這個人來了，很容易就喜歡上了，管他什麼星座，插座妳也要。

去海邊吹吹風吧，如果能清醒，感冒也沒關係。

說到星座，昨晚我特別夜觀星象，結論是：下一屆美國總統，既不是白燈也不是床舖。

人生很多事是會改變的，比如過去我們經常安慰人家Be positive, be patient. 如今很容易被誤會詛咒別人「快篩陽、當病人」。

但女人因爲被稱讚而開心的這件事是恆定的、是物質不滅的；每個女人都需要被快樂、被幸福、被浪漫暴擊。

所以單身的男孩，沒錢至少要嘴甜。

每個女人都有她的特質。單論外觀，沒整型的是天然美女、整過型的是勇敢美女；抽菸紋身的是個性美女，非你不愛的是貞潔美女；肉肉的絕對不是胖，是可愛到膨脹！

女孩子們也要有自信，別動不動就說自己胖，妳見過哪個男生一見面就說自己小的？

總之，美女投胎來地球一趟並不容易，你得多誇誇。

偕妻從中台灣埔里的苗圃載上滿滿後車廂的聖誕紅，沿路分送給親友之後，留下兩盆點綴陽台。

2022來到尾聲，我們都在等待一場蒸發。

在蒸發掉倒數的日子裡，我希望你能體驗未曾體驗過的情感，能遇見一些想法不同的人，為自己的人生感到驕傲。

如果你自己還沒有做到，來年，我希望你有勇氣、從頭再來。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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