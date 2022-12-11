有「最強奶媽」封號的網紅Vivian謝薇安擁有165公分身高、清秀亮眼五官和傲人的F級上圍，2019年在IG分享踩踏步機、跳繩影片一夕爆紅，粉絲人數高達497萬，僅次亞洲天王周杰倫。日前，她搭乘高鐵返鄉投票，穿著超低胸白色小可愛，展現火辣身材，讓一票粉絲大飽眼福。

從謝薇安曝光中的相片可看出，她頂著一頭咖啡色的長髮，上身只穿一件白色的低胸小可愛，豐滿的上圍擠出深邃的I字事業線，雪白牛奶肌吹彈可破，一邊露出甜美的笑容，讓人看了直呼受不了。光一則貼文就已經得到17萬的按讚數，網友紛紛留言「看到這樣肯定投好投滿」、「好美」、「看到這樣肯定投好投滿」、「真想坐旁邊」

謝薇安16歲和一名大她12歲的髮型師交往，3年後步入禮堂，2年後生下愛的結晶，兒子「謝寶」今年6歲，謝薇安常在粉專曬出遛小孩、與愛子接吻的照片，是名符其實的年輕辣媽。她曾受訪說生完小孩一度長到I罩杯，站著看不到自己腳趾頭，「擠奶一邊要花一小時，一天可以擠3公升，我真的是一隻牛。」