隨著疫情逐漸解封，各國歡喜迎來觀光人潮，不少民眾紛紛衝一波進行久違的度假之旅；炎亞綸近日忙於工作，仍在社群分享心情，未料，近日突在臉書PO文寫下「鄭重警告」去度假的朋友，同時點名鬼鬼，讓網友紛紛有感「很嫉妒」。

炎亞綸才與好友鬼鬼拍婚紗，同時受邀為品牌合體宣傳，活動上互相告白鬼鬼一度脫口對炎亞綸喊「十分」愛你；未料，近日炎亞綸突在臉書寫下「鄭重警告！那些準備去日本從聖誕節玩到跨年的朋友，我！很！嫉！妒！我今年在台南主持很辛苦！又唱又主持！都給我來看！」好友吳映潔（鬼鬼）在他貼文留下6個表情符號，讓炎亞綸直接tag對方說：「就是妳！」其他明星朋友康茵茵、張立東、廖家儀、孫淑媚、黃豪平等人都前來留言，而阿本則自首，「就是我本人！但我跨年會回來工作啦，還算客氣！」

炎亞綸則留言區繼續寫下，自己沒有生氣，只是嫉妒，「真的太沒品了，討厭死了～」，還開玩笑說要先退群組，「等他們帶禮物回來才能解除。」

炎亞綸（左圖右）與鬼鬼私下感情另粉絲好奇。（圖/中時資料照）

事實上，炎亞綸近期荷包滿滿，從接台南好YOUNG耶誕跨年活動外，同時也接了不少品牌活動邀約，難怪讓他回應：「我好愛我的工作。」，不少粉絲粉紛朝聖看眾明星在臉書互開玩笑，有留言的網友，炎亞綸同時會新自回應。