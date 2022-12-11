串流影音平台「網飛」（Netflix）昨日播映紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）最新預告片，預告片公開了許多哈利與梅根2018年在婚禮上親密熱舞的畫面，其中英國傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）也到場。不過眼尖王室迷發現，預告片竟沒有出現威廉王子與凱特，尤其威廉在哈利婚禮上擔任伴郎，預告片沒有把威廉剪進去也被英媒評論為「明顯冷落」。

「網飛」（Netflix）10日播映紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）最新預告片，首度公開哈利與梅根在婚禮上熱舞的畫面。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）報導，紀錄片「哈利王子與梅根」上部3集已經播映，主要聚焦這對夫妻如何結識、相愛，下部3集將在15日播映，昨日網飛釋出下部預告片，將近40秒影片以婚禮舞會為主題，首度公開哈利與梅根2018年結婚時，在溫莎城堡（Windsor Castle）舞會上以夫妻身份跳的第一支舞。

畫面顯示穿著白色緞面削肩禮服的梅根與哈利在會場中央大方熱舞，兩人在眾親友面前親密摟腰、擁抱、轉圈、下腰。夫妻倆也首度公布第一支舞的歌曲，是已故美國創作歌手肯納（Chris Kenner）於1962年親自譜寫、演唱的「熱舞天堂」（Land Of 1000 Dances），這首歌曲後來由美國靈魂樂重量級歌手皮克特（Wilson Pickett）翻唱後爆紅。

梅根在影片中說，「我真的希望歌曲能夠很好玩，就算是我們的第一支舞。」她接著轉頭望向哈利，「是千舞之歌（Song of Thousand Dances）？一千支舞（A Thousand Dances）？我每次都搞錯歌名。」梅根跟著哼唱旋律後說：「那是我們的第一支舞，實在太好玩了，像旋風一樣旋轉，棒極了。」

預告片中也出現75歲英國傳奇歌手艾爾頓強，他是已故黛安娜王妃的生前友人，另外預告片也公開哈利與男性友人們的合影，以及其他賓客的照片。

不過眼尖王室迷發現，預告片中竟然沒有出現威廉王子與凱特，尤其當天威廉王子打破傳統，擔任哈利婚禮的伴郎，他沒有被剪進預告片中，讓《每日郵報》評論是「明顯冷落」。

目前尚不清楚紀錄片下部3集15日播映後會不會有威廉及凱特的畫面。

文章來源：Harry and Meghan drop MORE Netflix footage: Couple relive their first wedding dance as the Duchess SINGS and shares snap of her dancing with Elton John
文章來源：Harry and Meghan share unseen photos from their 2018 wedding in NEW footage from Netflix series... but there are NO pictures of William and Kate in 'apparent snub'
文章來源：Meghan Markle, Prince Harry give intimate glimpse of wedding in new doc clip
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