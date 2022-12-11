串流影音平台「網飛」（Netflix）昨日播映紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）最新預告片，預告片公開了許多哈利與梅根2018年在婚禮上親密熱舞的畫面，其中英國傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）也到場。不過眼尖王室迷發現，預告片竟沒有出現威廉王子與凱特，尤其威廉在哈利婚禮上擔任伴郎，預告片沒有把威廉剪進去也被英媒評論為「明顯冷落」。

「網飛」（Netflix）10日播映紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）最新預告片，首度公開哈利與梅根在婚禮上熱舞的畫面。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）報導，紀錄片「哈利王子與梅根」上部3集已經播映，主要聚焦這對夫妻如何結識、相愛，下部3集將在15日播映，昨日網飛釋出下部預告片，將近40秒影片以婚禮舞會為主題，首度公開哈利與梅根2018年結婚時，在溫莎城堡（Windsor Castle）舞會上以夫妻身份跳的第一支舞。

The preview shows the couple opening up about their first dance. https://t.co/PDjlE8ZHKC — TOWN&COUNTRY (@TandCmag) December 10, 2022

畫面顯示穿著白色緞面削肩禮服的梅根與哈利在會場中央大方熱舞，兩人在眾親友面前親密摟腰、擁抱、轉圈、下腰。夫妻倆也首度公布第一支舞的歌曲，是已故美國創作歌手肯納（Chris Kenner）於1962年親自譜寫、演唱的「熱舞天堂」（Land Of 1000 Dances），這首歌曲後來由美國靈魂樂重量級歌手皮克特（Wilson Pickett）翻唱後爆紅。

Prince Harry and Meghan Markle: From their first dance at the 2018 Royal Wedding. pic.twitter.com/Iy1zrpdZHr — Mike Sington (@MikeSington) December 10, 2022

梅根在影片中說，「我真的希望歌曲能夠很好玩，就算是我們的第一支舞。」她接著轉頭望向哈利，「是千舞之歌（Song of Thousand Dances）？一千支舞（A Thousand Dances）？我每次都搞錯歌名。」梅根跟著哼唱旋律後說：「那是我們的第一支舞，實在太好玩了，像旋風一樣旋轉，棒極了。」

Prince Harry and Meghan Markle have revealed their first dance as husband and wife as the two pull back the curtain on their lives in their Netflix docuseries, "Harry & Meghan." https://t.co/VgyeP05nGb — The Daily Beast (@thedailybeast) December 10, 2022

New photos from #PrinceHarry and #MeghanMarkle’s private wedding reception are featured in the latest trailer for their documentary https://t.co/lBx33pJpnK #HarryAndMeghan — ET Canada (@ETCanada) December 11, 2022

預告片中也出現75歲英國傳奇歌手艾爾頓強，他是已故黛安娜王妃的生前友人，另外預告片也公開哈利與男性友人們的合影，以及其他賓客的照片。

Elton John makes cameo in new Netflix trailer as Meghan and Harry reveal their first dance https://t.co/2zfLVc0o8a — WTX News UK (@WtxNews) December 10, 2022

不過眼尖王室迷發現，預告片中竟然沒有出現威廉王子與凱特，尤其當天威廉王子打破傳統，擔任哈利婚禮的伴郎，他沒有被剪進預告片中，讓《每日郵報》評論是「明顯冷落」。

目前尚不清楚紀錄片下部3集15日播映後會不會有威廉及凱特的畫面。