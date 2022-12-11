銀車疑似未禮讓直行車紅車，2車發生交岔撞，銀車瞬間翻轉3圈後四輪朝天倒地，紅車車頭全毀，幸雙方駕駛僅受輕傷、無大礙。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

銀車疑似未禮讓直行車紅車，2車發生交岔撞，銀車瞬間翻轉3圈後四輪朝天倒地，紅車車頭全毀，幸雙方駕駛僅受輕傷、無大礙。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣潮州鎮9日發生一起驚悚車禍，25歲曾姓男子駕駛銀色小客車沿台1線由北往南行經潮州路1138號前欲左轉時，疑似未禮讓直行車，與對向車道由南往北的直行車紅色小客車發生擦撞，銀車瞬間翻轉3圈後四輪朝天倒地，紅車車頭全毀，幸雙方駕駛僅受輕傷、無大礙。

潮州警分局指出，9日早上7時32分許，獲報潮州鎮潮州路1138號前有車禍，警方到場後發現，25歲曾男駕駛銀色小客車沿台1線由北往南行駛至潮州路1138號前左轉時，與對向車道駕駛紅色小客車的55歲林姓女子發生交岔撞，所幸雙方輕微受傷、無大礙，雙方駕駛酒測值都為零。

由監視器畫面可以看出，銀車在左轉時有先停等一下，但隨後疑似未注意到還有來車就轉彎，隨即與紅車撞上，銀車瞬間翻轉3圈後四輪朝天倒地，紅車則車頭全毀。警方表示，詳細肇事原因尚待釐清。

警方說，依據道路交通管理處罰條例第48條第1項規定，「汽車駕駛人轉彎或變換車道時，『不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行』、『轉彎車不讓直行車先行』，處600元以上1800元以下罰鍰」，因此呼籲用路人應確實遵守交通法規，車輛轉彎務必減速慢行，並禮讓直行車先行，切勿搶快。