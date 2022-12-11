徐韋騏（中）從台南市長黃偉哲（左）手中接下自強兒少獎。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（中）11日表揚6名家扶自強兒少，雖處逆境中卻樂觀上進。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲11日表揚6名家扶自強兒少，雖處逆境中卻樂觀上進；18歲、來自永康的徐韋騏自幼在課業的學習速度較慢，依舊積極進取，小時候收到一雙二手直排輪，從此開啟對直排輪運動的熱忱，經苦練多年，今年終於身披台南代表隊的戰袍參加全中運賽事，明年也將征戰全民運角逐國手資格。

徐韋騏剛出生還沒滿月時，父親因疾病關係無法外出工作，也常需要有人照顧，家中的經濟重擔落在媽媽一人身上，擔任清潔人員的媽媽得更勤奮工作，這些辛勞他都看在眼裡，小時候學習速度比別人慢，閱讀文宇、計算數學對他而言有些吃力，但沒因為這些限制而放棄任何機會。

就讀國小一年級時，徐韋騏收到一雙別人送的二手直排輪，雖然鞋子稍微舊了，但仍相當珍惜，時常穿在家裡溜來溜去，有一天經過家裡附近的宮廟，看見有教練在教直排輪，很羨慕；他說，當時也很想跟著教練學，但怕家裡負擔不起，一直不敢講，直到媽媽察覺後，主動帶他去報名。

一開始徐韋騏有許多同年齡的同學一起跟著教練學習，隨著孩子們的課業負擔加重，或因著年紀增長，開始有了自己的想法與交友圈，那些從小一起訓練的夥伴們一個個退出，唯獨徐韋騏持續堅持著，反覆練習在賽場上那不到10秒的動作，一路練到18歲。

徐韋騏媽媽說，韋騏總覺得自己沒有太突出的天分，但其實堅持與不放棄的精神，就是兒子最亮眼的特質。北台南家扶中心今天舉辦「家扶感恩行動～歲末創意市集」活動，徐韋騏在媽媽陪同下領家扶的自強兒少獎，徐感謝媽媽的辛勞與社會善心人士的幫忙，自己才能無後顧之憂接受訓練。