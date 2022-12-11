從選秀節目《超級星光大道》出道的歌手梁文音，曾唱紅不少動聽情歌，未料，她本身情路卻不順，2年前驚爆與小2歲老公離婚後，曾一度陷入低潮，近來才透過健身逐漸找回自己，昨(10日)她在Instagram上傳對鏡自拍照，可見她上空僅穿了一件黑色Bra，外搭寬鬆版西裝外套，露出腹肌明顯的肌肉線條，讓不少粉絲連連發出驚呼聲：「給點活路吧」、「辣個腹肌太搶眼了辣」。

照片中，可看到梁文音在電梯內對著鏡子自拍，西裝外套內只有一件網紗和黑色Bra，左右半球差點掉出來，小麥色肌膚和纖細漫畫腰也很性感，若放大看她的腹部，還能看到明顯的六塊肌肉線條，可見她私下很勤奮鍛鍊身體。粉絲們見到後讚嘆不已，留言寫下「腹肌愛爆了」、「文音～太美太辣了」、「太帥了吧那個腹肌」、「哇哇哇那個腹肌有深喔」、「今天這樣太時尚惹(了)」。

事實上，梁文音恢單後曾透露迷上健身，讓她練到膝蓋半月板(關節內的纖維軟骨組織)發炎，中途被迫休息兩個多月，所幸最終體脂率降到僅剩下16%，運動成果斐然，不過，梁文音指出，運動最大的好處是，腦袋完全放空下得以緩解壓力，心態會逐漸變得正向樂觀，更慢慢找尋到自我，如今她常聽見有人誇獎她的身材好，照鏡子時都會很有自信。