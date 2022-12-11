造成一段感情破裂的原因很多，但對金錢的價值觀不同，絕對會引起劇烈的衝突和摩擦，《搜狐網》運勢專欄點名4星座的情侶組合最常因錢爭吵，包括牡羊女和摩羯男、處女女和射手男、巨蟹女和牡羊男、雙子女和天秤男。

▍牡羊女和摩羯男

大咧咧個性的牡羊女，對金錢沒什麼概念，覺得錢放口袋好像會咬人，抱持有錢在手就多花，沒錢就少花的態度。反觀摩羯男並不大方，他們不會像其他男友那樣，讓女朋友一直買個不停，總是在對方買東西的時候，就會在耳邊嘮叨不停，所以兩人遲早會因錢而分手。

▍處女女和射手男

處女女看似高貴大方，其實非常節省、斤斤計較，買東西喜歡討價還價，買起東西時，就會秒從淑女變婆媽。而射手男則是愛玩，喜歡和酒肉朋友談天說地，一出門就會花錢，覺得開心最重要，完全不會在意花了多少錢，這時處女女會嘮叨另一半裝大方亂花錢，聽久了會令射手男相當厭惡，看到就想躲，所以這段感情自然不會走得長久。

▍巨蟹女和牡羊男

巨蟹女體貼、溫柔又很善解人意，是標準的賢妻良母，而牡羊男堅強勇敢，有大男人主義，看似天生一對，卻也抵不過金錢的考驗。雖然巨蟹女持家有道，不太計較對方如何花錢，但容易衝動的牡羊男，會聽信別人的投資介紹就砸下重本，最後被騙的白羊男，會因大男人主義怕沒面子，覺得沒辦法給對方好生活而離開。

▍雙子女和天秤男

雙子女屬於花錢大手大腳，完全不懂節制的人，只要看中喜歡的東西，就會毫不猶豫直接買，完全不管月底是否吃土。而天秤男則是理性有計畫的星座，當看到對方揮金如土時就會不爽，因此兩人相處時會常因錢的問題，吵鬧不休。