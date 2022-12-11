胡瓜示範如何「照顧」粉絲。（民視提供）

可愛的阿嬤也親吻胡瓜。（民視提供）

民視 《綜藝大集合》日前在雲林斗六錄影，胡瓜注意到場邊為她熱情加油的粉絲，表示要大方傳授「服務粉絲」的方式，「現在如果哪個粉絲出來要我親她我絕對沒問題」，結果突然有位資深阿嬤女粉向胡瓜索吻。

胡瓜故作掙扎後，擋不住阿嬤的熱情，就露出臉頰讓阿嬤親吻，沒想到阿嬤竟然不滿足，還要求胡瓜回親她一下，鄉親阿嬤可愛的反應笑翻眾人。

這次，雲林在地的新創足球隊也來到節目，胡瓜化身最強體能教練要來幫助他們贏得創隊以來的第一場球賽；遊戲結束後錄影園區的園長「錡哥」端著蛋糕走來，正當大家好奇到底是誰生日時，他才緩緩說道準備蛋糕是希望大家可以幫他慶生，胡瓜本來覺得太過臨時，想說真誠的祝福他就好，於是叫籃籃準備了一個驚喜要送給他，籃籃說「找了好多女生來幫你慶祝」，正當園長滿懷期待，隨著歡快的管樂聲響起，走出來的竟是「西索米樂隊」來幫園長慶生，現場看到如此荒謬的場面眾人笑得東倒西歪。