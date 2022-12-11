冬衣快備好！周六起有強烈冷空氣報到，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，相當高的機會達到「寒流」等級，台北最低溫下探10度以下，全台有感；寒流主要影響時間落在周六下半天至下周一上午，北部1500公尺以上的山區有機會下雪。

「台灣颱風論壇」今天在粉專表示，目前主要國家的模式摸擬結果趨於一致，皆顯示周六報到的強烈冷空氣有相當高的機會達到「寒流」等級，意即台北氣象站測到10度以下低溫，且全台對降溫都會非常有感。

「台灣颱風論壇」指出，這波強烈冷空氣主要大降溫時間在周六下半天至下周一上午（17至19日），前半段會有一點水氣，先濕後乾，條件配合得話北部1500公尺以上的山區，像是宜蘭四季、南山、新竹新光部落等都有下雪機會。提醒可以趁這幾天準備好禦寒衣物，若有安排高山活動也要注意，因為高山的天氣會相當惡劣。

氣象局也表示，周六（17日）會有一波冷空氣南下，強度有機會比過去再更強，低溫15度以下，中部以北及東北部天氣轉涼，其他地方早晚也涼；降雨部分，基隆北海岸有雨，東北部地區及大台北山區有短暫雨，其他地區為多雲到晴。