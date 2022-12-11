八點檔女星璟宣（廖璟瑄）近年來演出多部八點檔，演技受肯定，近期她在節目中分享過去婚姻的心路歷程，她提到當初生孩子時，由於難產臨時改成剖腹，沒想到出院第一天老公就和她要剖腹的費用，讓在場主持人及來賓聽了相當傻眼。

璟宣先前在節目《11點熱吵店》分享她過往的婚姻問題，她透露，她與前夫為大學時期學長學妹關係，起初交往由於兩人是學生，因此在金錢上都是採AA制，直到兩人結婚，由於男方一直存在卡債問題，因此仍維持「各付各的」。

不過，當璟宣生孩子時因為難產，所以臨時從自然產改剖腹產，住院住了約五天之後，出院上了老公車第一句話竟是「那個剖腹產是2萬多塊，等你坐完月子之後，再提出來還給我」令人相當傻眼，另外，璟宣之後再補充，先前產檢時雖對方都有陪同，但都會先開到加油站，並詢問她要加多少錢的油，連油錢都要她付。

最後，當璟宣提出想與男方去蜜月旅行修補感情遭拒，加上長期以來觀念的不合，兩人婚姻最終畫下了句點，而該節目播出後，許多網友紛紛替璟宣抱不平「剖腹產的錢都要AA，真的好誇張哦……」、「跟有錢沒錢沒關係，愛你的男人 即使沒錢，也會想辦法去掙錢」、「懷孕期的各種不適，生產的痛苦哀嚎，生產後的各種問題，到底是要怎麼算清楚」、「錙銖必較沒有被照顧的感覺真的很切心啊」。

事實上，璟宣原先是以購物台模特兒出道，之後生完孩子轉換跑道，至戲劇圈發展，演出多部《戲說台灣》單元劇，也參與多部八點檔《甘味人生》、《天下女人心》、《炮仔聲》、《一家團圓》等。