各國國境解封，加上緊接的耶誕、跨年及春節連假檔期，台北遠東香格里拉抓緊龐大旅遊商機，在雙12購物節推出最狂必買的「台北+曼谷香格里拉雙人雙城遊」4萬9999元機加酒專案，平均每人2萬4999元就能跨國享受雙城的5星豪華飯店，更包含泰國航空的台北-曼谷來回機票；明（12日）中午12點12分至16日下午4點於飯店官網（https://lihi1.com/ih4aC）限量開賣50組，若前12組成功預訂的民眾還能獲贈泰國航空獨家小禮包。

雙12購物節最殺的旅遊優惠專案，就屬台北遠東香格里拉限量開賣、下殺近49折的「台北+曼谷香格里拉雙人雙城遊」。除了包含雙人機票，也能入住台北香格里拉1晚以及曼谷香格里拉2晚，且都是在房內就可欣賞迷人景致的房型，誠意十足，一次體驗跨國雙城香格里拉的「亞洲式殷勤待客之道」，盡享5星級的奢華體驗，住宿期間自12月13日起至明年6月30日都可適用。（專案詳情可洽02-2376-3266）

連3年獲台北米其林指南評為經典奢華酒店5星服務的台北遠東香格里拉，設計風格充滿宋代文藝風華韻味及中國古典文化之美，專案旅客能入住飽覽城市迷人景觀的「台北101景觀尊榮客房」1晚、大啖豐盛早餐，還能暢游全台北最高的頂樓戶外溫水泳池、免費體驗健身設施及三溫暖等，悠閒地感受台北都會時尚的豪華假期。

台北遠東香格里拉的飯店設計風格充滿宋代文藝風華韻味及中國古典文化之美；圖為飯店大廳。（台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉的台北101景觀尊榮客房。（台北遠東香格里拉提供）

台北遠東香格里拉位於交通便利的市中心敦南商圈黃金地段，步行可至有各式著名美食的臨江街觀光夜市，鄰近也有大安森林公園、永康商圈、信義商圈及東區等，必玩的打卡熱點。（台北遠東香格里拉訂房組專線02-2376-3266 或 Email: [email protected]）

飛到泰國曼谷後也很享受，位於是隆區中心河畔的曼谷香格里拉，客房融合了傳統泰國與現代風格，以榆木鑲板設計為主，配以精緻的泰式傳統雕刻圖案和華麗的床品結合，高貴而大氣。專案旅客可以入住「豪華河景客房」2晚，在房內便能將美麗的昭披耶河河景盡收眼底，沉醉於曼谷的迷人景色中；旅客也同樣能在飯店享用雙人早餐及各式飯店休閒設施。

台北遠東香格里拉頂樓恆溫泳池坐擁高空美景。（台北遠東香格里拉提供）

泰國曼谷香格里拉的豪華河景客房。（台北遠東香格里拉提供）

曼谷香格里拉周邊也有許多必訪的知名景點，包含可朝聖有「泰國艾菲爾鐵塔」美稱的黎明寺，坐船遊覽運河、沿途造訪景點，像是停靠充滿泰國歷史文化的皇家御舟博物館（Royal Barge Museum），還有建於河邊上的迷人高腳小木屋等；而曼谷是許多人心中的購物天堂，因此當然也不能錯過去擁室內水上市場購物商場的「ICONSIAM暹羅天地」血拼一番，從美食、服飾、名產到藝術文化都好逛，連整棟建築豪華浮誇地吸睛，一價划算享受國內外奢華飯店的機加酒假期。（泰國曼谷香格里拉訂房專線+66-2236-7777 或 Email: [email protected]）

泰國曼谷香格里拉的翼泳池。（台北遠東香格里拉提供）