各國國境解封，加上緊接的耶誕、跨年及春節連假檔期，台北遠東香格里拉抓緊龐大旅遊商機，在雙12購物節推出最狂必買的「台北+曼谷香格里拉雙人雙城遊」4萬9999元機加酒專案，平均每人2萬4999元就能跨國享受雙城的5星豪華飯店，更包含泰國航空的台北-曼谷來回機票；明（12日）中午12點12分至16日下午4點於飯店官網（https://lihi1.com/ih4aC）限量開賣50組，若前12組成功預訂的民眾還能獲贈泰國航空獨家小禮包。
雙12購物節最殺的旅遊優惠專案，就屬台北遠東香格里拉限量開賣、下殺近49折的「台北+曼谷香格里拉雙人雙城遊」。除了包含雙人機票，也能入住台北香格里拉1晚以及曼谷香格里拉2晚，且都是在房內就可欣賞迷人景致的房型，誠意十足，一次體驗跨國雙城香格里拉的「亞洲式殷勤待客之道」，盡享5星級的奢華體驗，住宿期間自12月13日起至明年6月30日都可適用。（專案詳情可洽02-2376-3266）
連3年獲台北米其林指南評為經典奢華酒店5星服務的台北遠東香格里拉，設計風格充滿宋代文藝風華韻味及中國古典文化之美，專案旅客能入住飽覽城市迷人景觀的「台北101景觀尊榮客房」1晚、大啖豐盛早餐，還能暢游全台北最高的頂樓戶外溫水泳池、免費體驗健身設施及三溫暖等，悠閒地感受台北都會時尚的豪華假期。
台北遠東香格里拉位於交通便利的市中心敦南商圈黃金地段，步行可至有各式著名美食的臨江街觀光夜市，鄰近也有大安森林公園、永康商圈、信義商圈及東區等，必玩的打卡熱點。（台北遠東香格里拉訂房組專線02-2376-3266 或 Email: [email protected]）
飛到泰國曼谷後也很享受，位於是隆區中心河畔的曼谷香格里拉，客房融合了傳統泰國與現代風格，以榆木鑲板設計為主，配以精緻的泰式傳統雕刻圖案和華麗的床品結合，高貴而大氣。專案旅客可以入住「豪華河景客房」2晚，在房內便能將美麗的昭披耶河河景盡收眼底，沉醉於曼谷的迷人景色中；旅客也同樣能在飯店享用雙人早餐及各式飯店休閒設施。
曼谷香格里拉周邊也有許多必訪的知名景點，包含可朝聖有「泰國艾菲爾鐵塔」美稱的黎明寺，坐船遊覽運河、沿途造訪景點，像是停靠充滿泰國歷史文化的皇家御舟博物館（Royal Barge Museum），還有建於河邊上的迷人高腳小木屋等；而曼谷是許多人心中的購物天堂，因此當然也不能錯過去擁室內水上市場購物商場的「ICONSIAM暹羅天地」血拼一番，從美食、服飾、名產到藝術文化都好逛，連整棟建築豪華浮誇地吸睛，一價划算享受國內外奢華飯店的機加酒假期。（泰國曼谷香格里拉訂房專線+66-2236-7777 或 Email: [email protected]）
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