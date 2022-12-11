球芽基金與台積電合作「棒助小英雄」專案10日來到新竹縣中山、大同、上管、關西及五峰國小，並邀請中信兄弟官大元參與2022新竹縣喜閱節暨臺灣閱讀節」活動，並於活動中頒發今年獲得球芽基金棒球獎學金、台積電特別獎以及閱讀獎學金的共26位小球芽。

「棒助小英雄」專案於去年在各校先設置專屬棒球隊的閱讀角後，再安排許多棒球界職人到校與棒球隊小朋友進行分享，推出許多的閱讀推廣活動鼓勵小朋友培養閱讀的習慣，更進而設置專屬給棒球隊申請的球芽基金棒球獎學金以及閱讀獎學金。

頒獎活動結束後進行閱讀講座，官大元以今年初出版的新書《逆轉的王牌：官大元》為主軸做分享，讓大家瞭解職棒球員受到矚目的背後，需要付出更多的努力跟堅持，才能守住每一次的危機時刻。

官大元用自身的棒球經歷，鼓舞棒球隊小朋友，堅定信念就有機會逆轉人生，講座的Q＆A時間，棒球隊的小球員也和官大元直球對決，問大元哥哥：「請問你們球隊中誰是真正的王牌？」，大元笑說：「全隊六、七十位的選手中，實在很難說是誰，但是我想在我自己的心目中，我就是真正的王牌！」

球芽基金創辦人周思齊今日也出現在會場，笑稱自己是聖誕老公公為孩子們帶來許多禮物，並勉勵小朋友要保持閱讀的習慣、努力學習，球技不是最重要的，重要的是要懂得回饋跟感恩的心。