洪佩瑜日前舉辦唱歌聊天簽名會。（何樂音樂提供）

洪佩瑜日前舉辦唱歌聊天簽名會。（何樂音樂提供）

洪佩瑜本週末舉辦「明室」簽唱會，選擇用近距離互動、Live不插電演出，她以〈Passenger Side〉、〈明室〉作為開場序幕，隨後向全場打招呼，並分享近況；原來她腳踝舊傷復發造成積水，卻因忙著演唱會、宣傳期，直到日前才有時間到醫院治療，她透露當時在病床上大哭，「我不是因為痛而哭，是覺得自己沒有照顧好自己，現在是年末12月了，想把自己整理好，迎接新的一年，總覺得時間過很快，我們都要去傾聽自己身體的聲音，繼續往下一個年前進吧」。

提及2018年到日本打工時獲得一些「禮物」，回台後慢慢準備作品，才有如今《明室》專輯出現；洪佩瑜清楚明白生活很急忙、時間過很快，偏偏她卻是速度很慢、想事情也慢，呼籲：「不知道是不是有人跟我一樣被這樣的時差困擾，但我找到了一個相信的感覺、歌曲、夥伴，有一樣困擾的朋友不要擔心，我們會找到自己出路。」語畢後發現現場氣氛寂靜，趕緊自嘲：「呼！好嚴肅，是佈道大會嗎！」幽默逗笑所有人。

繼9月北中南巡演後，洪佩瑜已有一段時間沒有公開與大家見面，笑說：「距離上次表演有段時間了，狀態有點改變，再次面對這些歌曲，心跳跳得很快、很像談戀愛的感覺。」除了演唱新歌，她特別翻唱落日飛車的歌〈Overlove〉，最後再送上〈無慣例的早晨〉做為結尾，這首歌講述享受單身狀態的自在心境，她開玩笑表示：「過年我會把這首歌放在口袋裡面！」要用來當作長輩親友逼問的最佳神曲。

就在洪佩瑜要準備下台前，現場忽然播出驚喜音檔，是來自金曲歌后、也是她偶像蔡健雅的獻聲祝福：「11年前〈踮起腳尖愛〉找到它最適合的聲音，11年後這個聲音又唱了〈無慣例的早晨〉，這是非常美好的旅程，真的很為你開心終於有自己的專輯《明室》，讓大家等了那麼久，我們聽到的洪佩瑜是那麼燦爛、有自信，恭喜你和團隊完成這一張豐富的專輯，希望在不久的將來，我們在音樂道路上能再次相遇。」

超級大驚喜讓洪佩瑜當場落淚：「我0.5秒就哭出來，一聽就聽出是蔡健雅，我一路哭到最後，語音講的好感人，觀眾應該傻眼。」工作人員趁勢推出生日蛋糕 、全場粉絲齊唱生日快樂歌，她流著淚許下心願：「希望我們都能更有意識地活著，自己心不要被腦袋左右，聽自己心，我們都很勇敢，怎麼搞的像頒獎典禮，謝謝你們今天來看我哭、謝謝你們等我，給我時間在最棒的時刻帶作品跟你們見面，我還沒有很成熟，還在朝著想去的地方行走的人，希望我們都可以找到彼此想去的那個地方。」