（15:00更新，補充最後賽果）12022世界羽聯BWF年終總決賽11日進入決賽日，與日本世界球后山口茜爭奪本屆女單冠軍，小戴奮戰兩局，打出過背後回擊精彩好球，以及救了2個冠軍點，不過山口茜最後靠著強勢的攻擊連續取分，最終戴資穎18比21、20比22飲恨，由山口茜摘下冠軍。

接受場邊訪問時，山口茜靦腆表示，自己就是盡力發揮、努力掌控比賽，並運用自己的力量和技巧去和小戴對抗，很高興可以贏的冠軍。這是山口茜本季第4冠，這4冠除了年終賽，還有全英公開賽、世錦賽2站大賽及日本公開賽，算是收獲也很豐盛的一年。

這是戴資穎生涯第6次闖進年終賽冠軍戰，今年她的晉級之路上，首場小組賽不敵中國大陸何冰嬌，不過後面兩場接連擊敗泰國地主選手布莎南、伊瑟儂，順利晉級4強，準決賽抽籤後再度碰上何冰嬌，小戴「甜蜜復仇」，收下冠軍賽門票。

戴資穎曾在2014、2016、2020年的年終賽奪冠，此行要爭取第4度封后，比賽中不少台、日球迷喊著中文、日文替兩位女將加油，首局小戴出界、掛網失誤較多，中段被山口茜連得5分再度超前後，18比21讓出。

此役戴資穎依舊展現靈巧的手感，打出過不少角度刁鑽的球，第2局也在山口茜一次近身球，迅速反應打出過背後回擊、且球落點在線邊附近的絕妙好球，這局小戴也藉由山口茜發球失誤送分，以及殺球掛網失誤追平比數，不過山口前很快又回穩並打出速度，透過幾次重扣攻擊又將領先要回。

第2局尾聲山口茜先20比18出現兩個冠軍點，小戴奮力救回兩個冠軍點，將分數追到20比20平手，這時山口茜再度運用自己本戰發揮不錯的速度和進攻努力壓制小戴發揮，連搶兩分結束比賽。