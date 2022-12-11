金門縣警局昨(10)日夜間出動警力50人、加上衛生局及消防局人員聯合執行威力掃蕩。（金門警方提供）

警政署長黃明昭日前公開宣示全力掃蕩黑道幫派及肅清槍毒之決心，金門縣警局昨(10)日夜間出動警力50人、加上衛生局及消防局人員聯合執行威力掃蕩加強版，由金城分局長吳學安及金湖分局長曾冠螢聯手帶隊強力掃蕩，針對轄內不良分子易聚集之KTV、電玩店、酒店等特種行業處等治安顧慮場所逐一清查，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨(路)檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩，以維護地區治安。

金門警察局長廖高江表示，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，其首謀、下手實施及在場助勢之人均有刑責；如意圖供行使之用而攜帶兇器或其他險物品犯之或因而致生公眾或交通往來之危險，並得加重其刑至2分之1。

警方表示，目前已在全縣213處治安要點設置1164支監視器，並廣布車牌辨識系統，近年來每當遇到滋事案件，快速反應打擊部隊均能即時鎖定目標，迅速敉平街頭暴力，壓制不法的氣焰，警方呼籲不法分子切勿心存僥倖。

金門縣警察局指出，12月迄今查獲成果包括有妨害自由2件5人、聚眾鬥毆1件11人、竊盜案1件1人、詐欺案22件61人、毒品危害防制條例案1件1人、通緝犯4人、性騷擾防治法1件1人、公共危險2件2人及傷害案6件6人，成果亮麗。

警方強調，從五合一選舉查賄制暴及近期的打擊組織犯罪，治安維護是不間斷、持續性的工作，金警對於有違規犯法情事一定嚴加究辦、決不寬貸，維護治安工作絕不懈怠，絕不容許幫派惡徒危害民眾生命、身體及財產安全，以保障民眾安居樂業的生活環境。

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