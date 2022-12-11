朱宇謀（右起）、王上菲、林芷芸、張瀚元４人接受LiTV訪問。（LiTV、中視提供）

集合玄幻、懸疑、犯罪的刑偵台劇《台灣X檔案》，讓朱宇謀、王上菲、張瀚元、林芷芸4位主角人氣扶搖直上，至今已接到不少新劇組邀約。有別於《女力報到》的柔弱形象，林芷芸在劇中是身手矯健的辣妹駭客，但現實中卻沒這麼霸氣，她透露曾在西門町遇過露鳥俠，「他就對我打開他的大衣，露出下體，我看到當下真的是用力跑，然後眼淚一直狂流，超可怕。」

而「女打仔」王上菲，認為拍戲的武打跟現實中的武打還是有差別的，「現實中我怕自己會受傷，所以如果遇到暴露狂的話，我第一個應該會先尖叫，然後用講話的方式罵他，然後就會跑走了。」

被公認是劇中「胸肌擔當」的朱宇謀，面對終極二選一，得從王上菲與林芷芸中做選擇，他完美展現教科書答案，「當女朋友的話是林芷芸，結婚的話選王上菲。」私下是標準貓奴的朱宇謀，樂於當「鏟屎官」，但他說貓的個性就像女生難取悅，長時間外出拍戲，牠們會用行動表示抗議，會尿尿在他的拖鞋上，還會露出哀怨眼神。

長相帥氣、武術功夫一流的張瀚元是「師奶殺手」，得到婆媽厚愛，吃飯還可以打折，也曾被小二十歲的小萌妹粉絲告白過，他靦腆說：「有次我們在宿舍遇到一個小妹妹，大概應該是國小，她就衝過來說，我好喜歡你喔，然後她的朋友就幫她說『她想要你當她的男朋友』，我覺得超可愛的！」他也表示最想和偶像甄子丹合作拍武打片。

《台灣X檔案》每週一至五晚間8點在中視、中天娛樂台播出，LiTV每週二至六中午12點播出，免費收看網址：https：／／bit.ly／3yI6vin。